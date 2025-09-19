Не для ближайших поколений — сколько времени нельзя будет жить в Чернобыле

Город Припять до аварии на ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

В этом году исполнилось 39 лет со дня самой масштабной техногенной аварии в истории планеты — Чернобыльской катастрофы. Ее классифицировали по самому высокому, седьмому уровню по Международной шкале ядерных событий — такую же оценку получила и катастрофа на Фукусиме в Японии в 2011 году.

Новини.LIVE рассказывают, когда Чернобыль перестанет быть опасным и будет снова пригодным для жизни.

Восстановление Чернобыля — вопрос тысячелетий

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко рассказал в интервью УНИАН, что Чернобыльская зона отчуждения станет пригодной для жизни более чем через 20 тысяч лет.

"Больше "чистых" локаций, как мы понимаем, не появится. Да, по цезию и стронцию период полураспада 30 лет, но у плутония, у урановой группы этот период от 20 тысяч лет", — пояснил специалист.

Он также добавил, что 30-километровая зона включает "зону промышленного использования". Это территория, на которой фиксируют максимальное загрязнение. Ее можно использовать для промышленных нужд. Существуют планы по внедрению там "зеленой" энергетики.

Ранее бывший министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в интервью "Фокусу" заявлял, что в 10-километровой Чернобыльской зоне человек не сможет жить уже никогда, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет.

По подсчетам ведомства, через полвека радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы можно будет "укрыть" в геологическом хранилище.

Также Абрамовский рассказал, что вскоре должны обновить нестабильные конструкции внутри нового конфайнмента (арочного сооружения, которым в 2016 году было накрыто старое "Укрытие", установленное над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС в 1986 году).

"Это нужно сделать, поскольку, если что-то упадет и станет она пылью, уровень радиации повысится, невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется привлечь манипуляторы", — пояснил министр.

Глава ведомства анонсировал, что в 2080 году необходимо будет добраться до четвертого энергоблока ЧАЭС, чтобы извлечь из него все активные топливные элементы, графит, которые были на кровле, чтобы Чернобыль стал экологически безопасной системой.

