Не для найближчих поколінь — скільки часу не можна буде жити в Чорнобилі

Цьогоріч виповнилося 39 років від дня наймасштабнішої техногенної аварії в історії планети — Чорнобильської катастрофи. Її класифікували за найвищим, сьомим рівнем за Міжнародною шкалою ядерних подій — таку ж оцінку отримала і катастрофа на Фукусімі в Японії у 2011 році.

Новини.LIVE розповідають, коли Чорнобиль перестане бути небезпечним та буде знову придатним для життя.

Відновлення Чорнобиля — питання тисячоліть

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко розповів в інтерв'ю УНІАН, що Чорнобильська зона відчуження стане придатною для життя більш ніж через 20 тисяч років.

"Більше "чистих" локацій, як ми розуміємо, не з’явиться. Так, по цезію і стронцію період напіврозпаду 30 років, але у плутонію, в уранової групи цей період від 20 тисяч років", — пояснив фахівець.

Він також додав, що 30-кілометрова зона включає "зону промислового використання". Це територія, на якій фіксують максимальне забруднення. Її можна використовувати для промислових потреб. Існують плани щодо впровадження там "зеленої" енергетики.

Раніше колишній міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський в інтерв'ю "Фокусу" заявляв, що в 10-кілометровій Чорнобильській зоні людина не зможе жити вже ніколи, але 30-кілометрова має стати звичайною українською землею без обмежень через 50–60 років.

За підрахунками відомства, через пів століття радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи можна буде "вкрити" у геологічному сховищі.

Також Абрамовський розповів, що незабаром мають оновити нестабільні конструкції всередині нового конфайнменту (аркової споруди, якою у 2016 році було накрите старе "Укриття", встановлене над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС у 1986 році).

"Це потрібно зробити, оскільки, якщо щось впаде і стане вона курявою, рівень радіації підвищиться, неможливо буде зайти в арку у звичайних засобах захисту, доведеться долучити маніпулятори", — пояснив міністр.

Глава відомства анонсував, що у 2080 році необхідно буде дістатися до четвертого енергоблока ЧАЕС, щоб витягти з нього всі активні паливні елементи, графіт, які були на покрівлі, щоби Чорнобиль став екологічно безпечною системою.

