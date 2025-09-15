Кінець епохи станції — що сталося з енергоблоком №3 ЧАЕС

Чорнобильська АЕС, 1983 рік. Фото: ДСП ЧАЕС

Енергоблок № 3 Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) — один з чотирьох реакторів станції. Він працював після аварії на четвертому блоці та був останнім, який виробляв електроенергію, поки не був зупинений остаточно.

Історія експлуатації

Енергоблок №3 Чорнобильської атомної електростанції був запущений в роботу наприкінці 1970-их — початку 1980-их років як частина першої черги реакторів РБМК-1000.

За даними ДСП "ЧАЕС", після аварії на 4-му енергоблоці 26 квітня 1986 року, блоки № 1 і № 2 було зупинено, але блок № 3, що був технічно пов’язаний з четвертим, також був зупинений на короткий час через радіаційне забруднення. Згодом проведені дезактиваційні та інші відновлювальні роботи дозволили його повернути до роботи.

Офіційне рішення про остаточне зупинення блоку № 3 було ухвалене урядом України 29 березня 2000 року.

15 грудня 2000 року реактор № 3 був зупинений назавжди за наказом Президента України Леоніда Кучми, згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між урядом України та країнами "Великої сімки" та Європейського Союзу щодо закриття ЧАЕС.

Що відбувалося після зупинки енергоблоків

Після виходу блоків з експлуатації почалися роботи з консервації, демонтажу, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Територія блоку № 3 разом з іншими реакторами станції підлягає контролю та моніторингу рівнів радіації, дезактиваційним роботам, хоча сам енергоблок зупинений і не виробляє енергії.

Тож сьогодні блок № 3 — це не діючий реактор, він частина зони відчуження, об’єкт моніторингу та одного з найбільших ядерних викликів у світі.

