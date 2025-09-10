Історія Чорнобильської АЕС — коли запустили та чому зупинили енергоблок №2

Чорнобильська АЕС, 1984 рік. Фото: ДСП ЧАЕС

Чорнобильська атомна електростанція, відома насамперед через аварію 1986 року, складалася з чотирьох енергоблоків типу РБМК-1000. Кожен із них має власну історію експлуатації, інцидентів і подальшого зупинення.

що відомо про енергоблок №2 ЧАЕС.

Загальні характеристики енергоблока №2

Енергоблок № 2, за даними World Nuclear Association, — це реактор типу RBMK-1000 (легководно-рафінований графітом, LWGR) з проєктною електричною потужністю 1000 МВт, нетто 925 МВт, й тепловою потужністю близько 3200 МВт.

Його будівництво почалося 1 лютого 1973 року, перша критичність досягнута 17 листопада 1978 року. У мережу енергоблок №2 включився 21 грудня 1978 року, а комерційна експлуатація стартувала 28 травня 1979 року.

Аварія та виведення з експлуатації

Вже після аварії на ЧАЕС, яка сталася у 1986 році, 11 жовтня 1991 року під час зниження швидкості турбогенератора на блоці №2 для проведення технічного обслуговування сталася аварія через пошкодження ізоляції кабелю, йдеться на порталі Wikimapia.

Це призвело до несанкціонованого подання напруги на майже зупинений генератор, що спричинило його перехід у незапланований "двигуновий" режим. Цим були викликані значні вібрації, відмова підшипників та системи ущільнень, а також пожежа водню та нафти в зоні підшипників генератора.

Реактор було зупинено, і в машинному залі виникла пожежа, що призвело до обвалу даху та пошкодження обладнання. Пожежу було ліквідовано о 2:20 12 жовтня, але турбогенератор №4 був серйозно пошкоджений.

Аварія спричинила втрату 180 тонн турбінного масла, 500 м³ водню та обвалення даху площею 2448 м². Радіаційного опромінення персоналу та населення, що перевищувало контрольовані рівні, не було. При цьому 63 рятувальники отримали дози від 0,02 до 0,17 Зв. Попри значні системні збої, реактор залишався в контрольованому стані.

Подальші ремонтні та відновлювальні роботи були заплановані, але не повністю виконані через остаточне рішення про закриття Чорнобильської АЕС.

