ЧАЭС от запуска до аварии — что известно об энергоблоке №2

ЧАЭС от запуска до аварии — что известно об энергоблоке №2

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 06:20
История Чернобыльской АЭС — когда запустили и почему остановили энергоблок №2
Чернобыльская АЭС, 1984 год. Фото: ГСП ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция, известная прежде всего из-за аварии 1986 года, состояла из четырех энергоблоков типа РБМК-1000. Каждый из них имеет собственную историю эксплуатации, инцидентов и последующей остановки.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об энергоблоке №2 ЧАЭС.

Читайте также:

Общие характеристики энергоблока №2

Энергоблок № 2, по данным World Nuclear Association, — это реактор типа RBMK-1000 (легководно-рафинированный графитом, LWGR) с проектной электрической мощностью 1000 МВт, нетто 925 МВт, и тепловой мощностью около 3200 МВт.

Его строительство началось 1 февраля 1973 года, первая критичность достигнута 17 ноября 1978 года. В сеть энергоблок №2 включился 21 декабря 1978 года, а коммерческая эксплуатация стартовала 28 мая 1979 года.

Авария и вывод из эксплуатации

Уже после аварии на ЧАЭС, которая произошла в 1986 году, 11 октября 1991 года во время снижения скорости турбогенератора на блоке №2 для проведения технического обслуживания произошла авария из-за повреждения изоляции кабеля, говорится на портале Wikimapia.

Это привело к несанкционированной подаче напряжения на почти остановленный генератор, что повлекло его переход в незапланированный "двигательный" режим. Этим были вызваны значительные вибрации, отказ подшипников и системы уплотнений, а также пожар водорода и нефти в зоне подшипников генератора.

Реактор был остановлен, и в машинном зале возник пожар, что привело к обвалу крыши и повреждению оборудования. Пожар был ликвидирован в 2:20 12 октября, но турбогенератор №4 был серьезно поврежден.

Авария привела к потере 180 тонн турбинного масла, 500 м³ водорода и обрушению крыши площадью 2448 м². Радиационного облучения персонала и населения, превышающего контролируемые уровни, не было. При этом 63 спасателя получили дозы от 0,02 до 0,17 Зв. Несмотря на значительные системные сбои, реактор оставался в контролируемом состоянии.

Дальнейшие ремонтные и восстановительные работы были запланированы, но не полностью выполнены из-за окончательного решения о закрытии Чернобыльской АЭС.

Ранее мы рассказывали, сколько должно пройти лет, чтобы Чернобыльская зона стала экологически безопасной.

Также узнавайте, как выглядела Чернобыльская атомная электростанция до аварии.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
