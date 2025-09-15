Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Энергоблок №3 Чернобыльской АЭС — что с ним произошло

Энергоблок №3 Чернобыльской АЭС — что с ним произошло

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 14:45
Конец эпохи станции - что произошло с энергоблоком №3 ЧАЭС
Чернобыльская АЭС, 1983 год. Фото: ГСП ЧАЭС

Энергоблок № 3 Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — один из четырех реакторов станции. Он работал после аварии на четвертом блоке и был последним, который производил электроэнергию, пока не был остановлен окончательно.

Новини.LIVE рассказывают, что произошло с энергоблоком №3 ЧАЭС.

Реклама
Читайте также:

История эксплуатации

Энергоблок №3 Чернобыльской атомной электростанции был запущен в работу в конце 1970-х — начале 1980-х годов как часть первой очереди реакторов РБМК-1000.

По данным ГСП "ЧАЭС", после аварии на 4-м энергоблоке 26 апреля 1986 года, блоки № 1 и 2 были остановлены, но блок № 3, который был технически связан с четвертым, также был остановлен на короткое время из-за радиационного загрязнения. Впоследствии проведенные дезактивационные и другие восстановительные работы позволили его вернуть к работе.

Официальное решение об окончательной остановке блока № 3 было принято правительством Украины 29 марта 2000 года.

15 декабря 2000 года реактор № 3 был остановлен навсегда по приказу Президента Украины Леонида Кучмы, согласно Меморандуму о взаимопонимании между правительством Украины и странами "Большой семерки" и Европейского Союза по закрытию ЧАЭС.

Что происходило после остановки энергоблоков

После выхода блоков из эксплуатации начались работы по консервации, демонтажу, превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.
Территория блока № 3 вместе с другими реакторами станции подлежит контролю и мониторингу уровней радиации, дезактивационным работам, хотя сам энергоблок остановлен и не производит энергии.

Поэтому сегодня блок № 3 — это не действующий реактор, он часть зоны отчуждения, объект мониторинга и одного из крупнейших ядерных вызовов в мире.

Ранее мы писали, что произошло со вторым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Также узнавайте, что происходит на Чернобыльской АЭС сегодня.

авария зона ЧАЭС Чернобыльская АЭС Чернобыль ЧАЭС
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации