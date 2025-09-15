Конец эпохи станции - что произошло с энергоблоком №3 ЧАЭС

Чернобыльская АЭС, 1983 год. Фото: ГСП ЧАЭС

Энергоблок № 3 Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — один из четырех реакторов станции. Он работал после аварии на четвертом блоке и был последним, который производил электроэнергию, пока не был остановлен окончательно.

История эксплуатации

Энергоблок №3 Чернобыльской атомной электростанции был запущен в работу в конце 1970-х — начале 1980-х годов как часть первой очереди реакторов РБМК-1000.

По данным ГСП "ЧАЭС", после аварии на 4-м энергоблоке 26 апреля 1986 года, блоки № 1 и 2 были остановлены, но блок № 3, который был технически связан с четвертым, также был остановлен на короткое время из-за радиационного загрязнения. Впоследствии проведенные дезактивационные и другие восстановительные работы позволили его вернуть к работе.

Официальное решение об окончательной остановке блока № 3 было принято правительством Украины 29 марта 2000 года.

15 декабря 2000 года реактор № 3 был остановлен навсегда по приказу Президента Украины Леонида Кучмы, согласно Меморандуму о взаимопонимании между правительством Украины и странами "Большой семерки" и Европейского Союза по закрытию ЧАЭС.

Что происходило после остановки энергоблоков

После выхода блоков из эксплуатации начались работы по консервации, демонтажу, превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Территория блока № 3 вместе с другими реакторами станции подлежит контролю и мониторингу уровней радиации, дезактивационным работам, хотя сам энергоблок остановлен и не производит энергии.

Поэтому сегодня блок № 3 — это не действующий реактор, он часть зоны отчуждения, объект мониторинга и одного из крупнейших ядерных вызовов в мире.

