Первый в Европе проект термоядерной электростанции — для чего хотят построить объект

Большая стройка в Германии — на что нужно 18 млрд евро
Немецкое правительство работает над реализацией плана по строительству термоядерной электростанции по отечественным технологиям. Проект, по которому спроектируют первый в мире термоядерный реактор, представила берлинская фирма Gauss Fusion.
Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Подробнее о проекте термоядерной электростанции
По предварительным оценкам, чтобы построить коммерческий термоядерный реактор, придется потратить от 15 до 18 миллиардов евро, говорится в докладе Gauss Fusion. Ожидается, что все работы будут завершены до 2040 года.
По словам технического директора компании Фредерик Бордри, инженерам еще предстоит решить ключевой вызов, который заключается в:
- разработке замкнутого тритиевого топливного цикла;
- внедрение сверхпроводящих магнитов и материалов, способных выдерживать экстремальные тепловые и нейтронные нагрузки.
"Преодоление этих барьеров сделает термоядерный синтез не только технически возможным, но и экономически целесообразным", — подчеркнул Бордри.
Как отмечается в статье, появление термоядерного реактора будет означать переход от исследований в области управляемого термоядерного синтеза к созданию реальных промышленных объектов. В целом различные исследования и разработки в области термоядерного синтеза происходят уже более 60 лет, однако к конкретным результатам они пока не привели.
