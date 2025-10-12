Первый в Европе проект термоядерной электростанции — для чего хотят построить объект

Как может выглядеть первая в истории термоядерная электростанция в Европе. Фото: Gauss Fusion

Немецкое правительство работает над реализацией плана по строительству термоядерной электростанции по отечественным технологиям. Проект, по которому спроектируют первый в мире термоядерный реактор, представила берлинская фирма Gauss Fusion.

Подробнее о проекте термоядерной электростанции

По предварительным оценкам, чтобы построить коммерческий термоядерный реактор, придется потратить от 15 до 18 миллиардов евро, говорится в докладе Gauss Fusion. Ожидается, что все работы будут завершены до 2040 года.

Визуализация будущей термоядерной электростанции в Германии. Фото: Gauss Fusion

По словам технического директора компании Фредерик Бордри, инженерам еще предстоит решить ключевой вызов, который заключается в:

разработке замкнутого тритиевого топливного цикла;

внедрение сверхпроводящих магнитов и материалов, способных выдерживать экстремальные тепловые и нейтронные нагрузки.

"Преодоление этих барьеров сделает термоядерный синтез не только технически возможным, но и экономически целесообразным", — подчеркнул Бордри.

Как отмечается в статье, появление термоядерного реактора будет означать переход от исследований в области управляемого термоядерного синтеза к созданию реальных промышленных объектов. В целом различные исследования и разработки в области термоядерного синтеза происходят уже более 60 лет, однако к конкретным результатам они пока не привели.

