Перший в Європі проєкт термоядерної електростанції — для чого хочуть збудувати об'єкт

Велике будівництво у Німеччині — на що потрібно 18 млрд євро
Німецький уряд працює над реалізацією плану з будівництва термоядерної електростанції за вітчизняними технологіями. Проєкт, за яким спроєктують перший у світі термоядерний реактор, представила берлінська фірма Gauss Fusion.
Детальніше про проєкт термоядерної електростанції
За попередніми оцінками, щоб збудувати комерційний термоядерний реактор, доведеться витратити від 15 до 18 мільярдів євро, йдеться у доповіді Gauss Fusion. Очікується, що усі роботи будуть завершені до 2040 року.
За словами технічного директора компанії Фредерік Бордрі, інженерам ще доведеться розв'язати ключовий виклик, який полягає у:
- розробці замкненого тритієвого паливного циклу;
- впровадження надпровідних магнітів і матеріалів, здатних витримувати екстремальні теплові та нейтронні навантаження.
"Подолання цих бар'єрів зробить термоядерний синтез не лише технічно можливим, а й економічно доцільним", — підкреслив Бордрі.
Як зазначається у статті, поява термоядерного реактора означатиме перехід від досліджень у сфері керованого термоядерного синтезу до створення реальних промислових об'єктів. Загалом різноманітні дослідження та розробки в галузі термоядерного синтезу відбуваються вже понад 60 років, однак до конкретних результатів вони наразі не призвели.
