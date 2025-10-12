Перший в Європі проєкт термоядерної електростанції — для чого хочуть збудувати об'єкт

Який вигляд може мати перша в історії термоядерна електростанція в Європі. Фото: Gauss Fusion

Німецький уряд працює над реалізацією плану з будівництва термоядерної електростанції за вітчизняними технологіями. Проєкт, за яким спроєктують перший у світі термоядерний реактор, представила берлінська фірма Gauss Fusion.

Детальніше про проєкт термоядерної електростанції

За попередніми оцінками, щоб збудувати комерційний термоядерний реактор, доведеться витратити від 15 до 18 мільярдів євро, йдеться у доповіді Gauss Fusion. Очікується, що усі роботи будуть завершені до 2040 року.

Візуалізація майбутньої термоядерної електростанції в Німеччині. Фото: Gauss Fusion

За словами технічного директора компанії Фредерік Бордрі, інженерам ще доведеться розв'язати ключовий виклик, який полягає у:

розробці замкненого тритієвого паливного циклу;

впровадження надпровідних магнітів і матеріалів, здатних витримувати екстремальні теплові та нейтронні навантаження.

"Подолання цих бар'єрів зробить термоядерний синтез не лише технічно можливим, а й економічно доцільним", — підкреслив Бордрі.

Як зазначається у статті, поява термоядерного реактора означатиме перехід від досліджень у сфері керованого термоядерного синтезу до створення реальних промислових об'єктів. Загалом різноманітні дослідження та розробки в галузі термоядерного синтезу відбуваються вже понад 60 років, однак до конкретних результатів вони наразі не призвели.

