Ученые призвали отказаться от "черного" водорода — какую опасность он несет

Водород часто называют топливом будущего, однако его цвета имеют совершенно разные последствия для планеты. Особую опасность представляет "черный" водород, который производится через газификацию угля. Во время этого процесса битуминозный уголь реагирует с кислородом и паром при высоких температурах, образуя синтез-газ. Далее из него выделяют водород, но побочным продуктом становятся значительные выбросы парниковых газов.

Газ подвергается дальнейшей обработке для получения водорода, но при этом образуется большое количество углекислого газа и других загрязняющих веществ, пишет издание The Diary 24. Именно поэтому "черный" водород считают одним из самых грязных источников энергии.

Почему "черный" водород закрепился в старой инфраструктуре

Уголь как сырье имеет давнюю индустриальную историю. Уже существуют железные дороги, шахты, заводы и электростанции, работающие на этом топливе. Отказ от таких систем стоит дорого, поэтому "черный" водород получает определенное инерционное преимущество.

"Наличие или отсутствие нормативных актов, которые не требуют учета выбросов, может означать, что водород на основе угля останется в документах как недорогой вариант", — отмечается в материале The Diary 24.

Промышленность аммиака и метанола уже давно использует ископаемый водород. Это создает своеобразную ловушку: система работает, но обновить ее сложно. Таким образом "черный" водород стал символом стагнации энергетических реформ.

Последствия "черного" водорода для климата и экономики

"Черный" водород производится с огромным углеродным следом. Например, на каждый килограмм водорода выбрасывается более 20 кг углекислого газа. Это делает его несовместимым с климатическими целями мира.

"Во время производства происходят многочисленные выбросы. Однако дополнительный вред наносится при добыче угля", — говорится в материале The Diary 24.

Экосистемы возле шахт деградируют, в воздух попадают метан и пылевые частицы, страдают вода и почвы.

Экономическая цена также оказывается высокой. Страны, которые продолжают делать ставку на черный водород, рискуют попасть под будущие налоги на углеродные выбросы и потерять конкурентность в глобальной энергетике.

Почему отказ от "черного" водорода станет переломным моментом

Отход от этого ресурса возможен только через жесткие регуляции и справедливое ценообразование на углерод. Если государство устанавливает реальные налоги на загрязнение, то черный водород автоматически перестает быть дешевым.

"Одновременно "зеленый" водород должен стать дешевле и проще в производстве благодаря модернизированным электролизерам и увеличению доли возобновляемых источников энергии", — отмечает The Diary 24.

Именно переход к "зеленому" водороду может стать новой точкой отсчета для энергетики. Он позволит уменьшить зависимость от угля, открыть инновационные рынки и сделать климатические планы реальностью.

"Черный" водород как урок для будущего

"Черный" водород стал не просто топливом, а символом стратегической ошибки. Дешевизна его производства скрывает колоссальные экологические и экономические потери. Это напоминает, что краткосрочная выгода не может преобладать над долгосрочной стабильностью.

Энергетика будущего будет зависеть от того, удастся ли миру избавиться от этой зависимости. "Черный" водород уже вошел в историю как самая дорогая энергетическая ошибка, которая показала: путь к чистому топливу лежит только через инновации и прозрачные правила игры.

Как сообщалось, в США разрабатывают инновационный проект, который может трансформировать мировую энергетику. Его суть заключается в хранении газообразного водорода, который будет использоваться как топливо для производства электроэнергии.

Также отметим, что современная энергетика переживает переломный момент. В 2024 году спрос на энергию вырос на 2,2%, что почти вдвое превышает средние темпы роста за последнее десятилетие. Главный вызов заключается в том, как удовлетворить эти растущие потребности и одновременно сдержать ухудшение климатических изменений.