Главная Индустрии В США придумали, как заменить уголь водородом — что предлагают

В США придумали, как заменить уголь водородом — что предлагают

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 06:20
Водород вместо угля — какую технологию предлагают в США
Энергетики. Фото: УНИАН

В США работают над проектом, который может в корне изменить мировой энергетический сектор. Предполагается, что этот проект позволит хранить газообразный водород как "топливо", чтобы производить электроэнергию.

Сайт Новости.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Читайте также:

Какую технологию продвигают в США и как это изменит мировую энергетику

Как пишет издание Ecoticias.com, в городке Дельта, что в штате Юта, хотят создать две гигантские пещеры в соляной формации, глубина которых будет достигать 365 метров. Эти подземные хранилища будут использоваться для хранения водорода—- чистого и экологического источника энергии.

Проект в Дельте — это часть более широкой инициативы, целью которой является генерировать водород из возобновляемых источников (солнца и ветра) в периоды низкого спроса, например, весной и осенью. Как известно, при сгорании водорода не выделяется углекислый газ, поэтому он является очень перспективной альтернативой ископаемому топливу.

Планируется, что водород будет накапливаться в построенных пещерах, а летом, когда спрос на электроэнергию достигнет пика, его начнут сжигать на новой электростанции, которую построят на замену устаревшей, которая сжигает уголь.

Для работы новой электростанции понадобится смесь водорода и природного газа, поэтому она будет экологичнее угольной. Однако, в зависимости от части природного газа, она все еще будет выделять некоторые парниковые газы. Ключевым преимуществом является то, что водород, который будет производиться из возобновляемых источников, поможет решить едва ли не самую большую проблему в "зеленой" энергетике: как хранить избыток энергии, произведенной в периоды низкого спроса, и эффективно использовать ее, когда она нужна.

Проект в Дельте довольно амбициозен, однако может создать новую проблему: на старой угольной электростанции работали сотни людей, тогда как на новой смогут работать лишь небольшое количество персонала. В местной власти понимают, что переходный период будет сложным, но надеется на долгосрочные преимущества.

Напомним, недавно выяснилось, что водород может храниться в недрах земли. Он был найден в "подземных резервуарах". Также мы рассказывали, что горючие полезные ископаемые — природные ресурсы, что горючие полезные ископаемые образовались из органических остатков миллионы лет назад. При сгорании они выделяют тепловую энергию.

США водород пещера возобновляемая энергетика проект
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
