Водень замість вугілля — яку технологію пропонують у США

У США працюють над проєктом, який може докорінно змінити світовий енергетичний сектор. Передбачається, що цей проєкт дозволить зберігати газоподібний водень як "паливо", щоб виробляти електроенергію.

Яку технологію просувають у США та як це змінить світову енергетику

Як пише видання Ecoticias.com, у містечку Дельта, що у штаті Юта, хочуть створити дві гігантські печери у соляній формації, глибина яких сягатиме 365 метрів. Ці підземні сховища використовуватимуться для зберігання водню — чистого та екологічного джерела енергії.

Проєкт у Дельті — це частина ширшої ініціативи, що має на меті генерувати водень із відновлюваних джерел (сонця та вітру) у періоди низького попиту, наприклад, навесні та восени. Як відомо, під час згоряння водню не виділяється вуглекислий газ, тож водень є дуже перспективною альтернативою викопному паливу.

Планується, що водень накопичуватиметься у збудованих печерах, а влітку, коли попит на електроенергію сягне піка, його почнуть спалювати на новій електростанції, яку збудують на заміну застарілій, яка спалює вугілля.

Для роботи нової електростанції знадобиться суміш водню та природного газу, тож вона буде екологічнішою за вугільну. Однак, залежно від частки природного газу, вона все ще виділятиме деякі парникові гази. Ключовою перевагою є те, що водень, який вироблятиметься з відновлюваних джерел, допоможе розв'язати чи не найбільшу проблему у "зеленій" енергетиці: як зберігати надлишок енергії, виробленої в періоди низького попиту, і ефективно використовувати її, коли вона потрібна.

Проєкт у Дельті є доволі амбітним, однак може створити нову проблему: на старій вугільній електростанції працювали сотні людей, тоді як на новій зможуть працювати лише невелика кількість персоналу. У місцевій владі розуміють, що перехідний період буде складним, але сподівається на довгострокові переваги.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що водень може зберігатися у надрах землі. Він був знайдений у "підземних резервуарах".