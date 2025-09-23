Новое "белое золото" — в США изобрели уникальный источник энергии

Трубы с водородом. Фото: ua-energy.org

Современная энергетика находится в точке перелома. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году спрос на энергию вырос на 2,2% — почти вдвое быстрее, чем в среднем за последние десять лет. Это создает вызов: как удовлетворить спрос, не усугубляя климатические проблемы.

Как пишет издание Ecoportal, ископаемое топливо все еще составляет почти 60% мирового спроса на энергию. Оно выделяет парниковые газы, которые вредят экосистемам, воде, воздуху и здоровью людей.

Реклама

Читайте также:

В противоположность традиционным ресурсам, белый водород — природный источник, образующийся благодаря геологическим процессам. Его главное преимущество - отсутствие выбросов при использовании. Эксперты уже называют его "белым золотом" будущего.

Какие преимущества имеет белый водород

Белый водород существует в природе, в отличие от "зеленого" или "серого", которые нужно производить в промышленных условиях. Это делает его уникальным:

неисчерпаемость — образуется постоянно, благодаря естественным процессам;

экономическая эффективность — минимизирует затраты на производство;

экологическая безопасность — не создает парниковых газов.

"Добыча и использование этого источника не сопровождается выбросами парниковых газов и является экономически выгодной альтернативой. Вскоре в трех регионах США может начаться настоящий бум", — отмечают эксперты Ecoportal.

Таким образом, белый водород имеет потенциал не только заменить ископаемое топливо, но и радикально изменить энергетический сектор.

На какие регионы США направлена белая золотая лихорадка

По данным профильных ведомств США, три региона уже стали центрами интереса инвесторов и исследователей:

Макколи-Филд, округ Навахо, Аризона — регион с богатой геологической историей;

Нехама-Ридж, центральная часть США — простирается от окрестностей Омахи (Небраска) до Оклахома-Сити (Оклахома);

Женева, штат Небраска — край системы разломов Среднего континента.

Жители этих регионов могут стать свидетелями "белой золотой лихорадки". Министерство сельского хозяйства США прогнозирует создание новых рабочих мест, рост инфраструктурных инвестиций и дополнительных доходов для местных общин.

Станет ли белый водород двигателем американской экономики

Хотя технология добычи еще находится на начальном этапе, международные эксперты видят в ней значительный потенциал.

"Белый водород может изменить роль водорода с носителя энергии на часть первичного энергоснабжения", — отмечает руководитель отдела исследований водорода Rystad Energy Мин Хой Ле

В перспективе это позволит США:

существенно сократить зависимость от нефти и газа;

снизить уровень выбросов и улучшить экологическую ситуацию;

усилить позиции в глобальной энергетической конкуренции.

Белый водород и золотая лихорадка

Историки напоминают, что в 1850-х годах золотая лихорадка привлекла в Калифорнию более 300 тысяч человек. Сегодня аналогия становится актуальной: новая волна миграции может быть связана не с золотыми самородками, а с чистой энергией.

"Возможно, все еще существует значительная неопределенность относительно будущего вклада белого водорода, но его преимущества как наиболее экономически эффективного источника могут значительно декарбонизировать энергетический сектор США", — заключает Ecoportal.

В центре внимания уже оказался Техас, где первые крупные открытия привлекли интерес инвесторов. Если прогнозы оправдаются, энергетическая карта США изменится значительно быстрее, чем ожидалось.

Как сообщалось, скважины истощаются быстрее, чем прогнозируют геологи, хотя сейсмические исследования указывают на значительные запасы нефти. Чтобы понять, почему, команда исследователей из Пенсильванского университета использует суперкомпьютер Bridges-2 для моделирования этого процесса.

Также мы рассказывали, что в результате глобального потепления и нагрева Мирового океана, прохлорококк, который является ключевым микроорганизмом для фотосинтеза, оказался под угрозой исчезновения. Это может нарушить фотосинтез растений, водорослей и цианобактерий, который питает большинство пищевых цепочек нашей планеты.