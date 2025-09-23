Видео
Главная Индустрии Невидимые ловушки для нефтедобычи — что открыли ученые

Невидимые ловушки для нефтедобычи — что открыли ученые

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 06:20
Продлит жизнь нефтяных скважин — ученые сделали уникальное открытие
Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Нефтяная отрасль сталкивается с проблемой — скважины высыхают значительно быстрее, чем ожидают геологи. Хотя по данным сейсмических исследований под землей остается еще много нефти, добыть ее часто не удается. Команда исследователей из Университета штата Пенсильвания решила разобраться с этой загадкой, использовав один из самых мощных суперкомпьютеров США — Bridges-2.

Об этом сообщает издание SciTechDaily.

Читайте также:

Почему скважины "высыхают"

Геологи обычно определяют места залежей нефти по тому, как звуковые волны проходят сквозь недра. Породы, насыщенные нефтью, замедляют звук сильнее, чем сухие. Но даже имея детальные карты, бурение часто оказывается неудачным.

Известный пример — Северное море: компания планировала работать там десятилетиями, но уже через два года скважина опустела. По словам руководителя исследования Тєюаня Чжу, причина в скрытых геологических барьерах — твердые пласты могут отделять нефть от скважины, не давая ей попасть на поверхность.

Как помогают суперкомпьютеры

Обычные 3D-методы показывают лишь часть картины. Ученые добавили временное измерение: они повторно снимали те же участки и отслеживали изменения в прохождении звука с течением времени. Это позволило обнаружить невидимые ранее препятствия.

Кроме того, исследователи обратили внимание не только на скорость волн, но и на их амплитуду — то есть, насколько звук "затихает", проходя сквозь нефть. Такой подход создал огромный объем данных, требующий колоссальных вычислительных ресурсов.

Суперкомпьютер Bridges-2 обеспечил все необходимое: тысячи процессоров и сотни гигабайт оперативной памяти на каждом узле. Это позволило обрабатывать данные быстро и параллельно, что было бы невозможным на обычных машинах.

Что удалось выяснить

Предварительные результаты уже доказали правильность подхода. На ограниченном участке около 9 квадратных миль команда смогла показать, что внутри нефтяных резервуаров есть "слепые зоны", невидимые для классических методов.

Например, один твердый слой мог блокировать движение нефти, хотя на сейсмических картах его не было видно. Решение проблемы оказалось простым - достаточно пробурить немного глубже, чтобы открыть доступ к остаткам нефти.

Сейчас ученые масштабируют исследования на значительно большие площади — десятки квадратных миль. В будущем они планируют применять узлы с экстремальным объемом памяти (до 4 000 гигабайт), чтобы создавать максимально точные карты нефтяных месторождений.

Ранее мы писали, что венгерская нефтегазовая компания MOL вместе с партнером O&GD обнаружила новое месторождение нефти вблизи города Галгахевиз. Эта находка стала важным шагом для энергетической безопасности Венгрии, ведь она укрепляет позиции страны на пути к уменьшению зависимости от импорта энергоресурсов.

Также узнавайте, что происходит с ценами на нефть на фоне геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке.

сфера энергетики нефть добыча полезных ископаемых добыча скважина
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
