Цены на нефть изменили курс — как отреагировал рынок на дроны РФ в Польше

Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Цены на нефть выросли благодаря геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке, хотя перспектива увеличения поставок нефти и опасения относительно влияния торговых тарифов на мировой спрос на топливо оставили свой след.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Читайте также:

В понедельник, 22 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или 0,67%, до 67,13 доллара за баррель к 07:01 по Гринвичу, тогда как контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в октябре составил 63,15 доллара за баррель, что на 47 центов, или 0,75%, больше.

Октябрьский контракт на WTI заканчивается в понедельник, а более активный ноябрьский контракт вырос на 43 цента, или 0,69%, до 62,83 доллара за баррель.

В чем причина "скачков" цен на нефть

"Сообщения в минувшие выходные о том, что Россия угрожает через польскую границу, своевременно напомнили трейдерам о постоянных рисках для европейской энергетической безопасности с северо-востока", — сказал Майкл Маккарти, генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo Australia and New Zealand.

В пятницу, 19 сентября, цены на нефть Brent и WTI снизились более чем на 1%, что свидетельствует о незначительном снижении на прошлой неделе, поскольку опасения относительно больших запасов и снижения спроса перевесили ожидания относительно того, что первое в году снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США спровоцирует рост потребления.

Ирак увеличил экспорт нефти после постепенной отмены добровольных сокращений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил в воскресенье государственный нефтяной маркетолог страны SOMO.

По данным министерства нефти, средний объем экспорта нефти из Ирака в августе составил 3,38 миллиона баррелей в день. SOMO ожидает, что средний объем экспорта в сентябре будет колебаться от 3,4 миллиона до 3,45 миллиона баррелей в день.

"Рост запасов в течение последних шести месяцев также подтвердил, что предложение превышает спрос", — сказал Тим Эванс в информационном бюллетене Evans on Energy.

Он также добавил, что увеличение стратегических резервов, накопленных Китаем и США, помогло поглотить профицит, но дополнительные запасы все еще уменьшают потенциал роста цен в ближайшей перспективе и оставляют возможность для снижения.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам, чтобы те прекратили покупать нефть у России. Свое требование он связал с дальнейшим давлением США на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну в Украине.

Также узнавайте, что происходит с российской нефтью.