Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Нефть отреагировала на провокации РФ — как изменились цены

Нефть отреагировала на провокации РФ — как изменились цены

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:15
Цены на нефть изменили курс — как отреагировал рынок на дроны РФ в Польше
Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Цены на нефть выросли благодаря геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке, хотя перспектива увеличения поставок нефти и опасения относительно влияния торговых тарифов на мировой спрос на топливо оставили свой след.

Об этом пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

В понедельник, 22 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или 0,67%, до 67,13 доллара за баррель к 07:01 по Гринвичу, тогда как контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в октябре составил 63,15 доллара за баррель, что на 47 центов, или 0,75%, больше.

Октябрьский контракт на WTI заканчивается в понедельник, а более активный ноябрьский контракт вырос на 43 цента, или 0,69%, до 62,83 доллара за баррель.

В чем причина "скачков" цен на нефть

"Сообщения в минувшие выходные о том, что Россия угрожает через польскую границу, своевременно напомнили трейдерам о постоянных рисках для европейской энергетической безопасности с северо-востока", — сказал Майкл Маккарти, генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo Australia and New Zealand.

В пятницу, 19 сентября, цены на нефть Brent и WTI снизились более чем на 1%, что свидетельствует о незначительном снижении на прошлой неделе, поскольку опасения относительно больших запасов и снижения спроса перевесили ожидания относительно того, что первое в году снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США спровоцирует рост потребления.

Ирак увеличил экспорт нефти после постепенной отмены добровольных сокращений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил в воскресенье государственный нефтяной маркетолог страны SOMO.

По данным министерства нефти, средний объем экспорта нефти из Ирака в августе составил 3,38 миллиона баррелей в день. SOMO ожидает, что средний объем экспорта в сентябре будет колебаться от 3,4 миллиона до 3,45 миллиона баррелей в день.

"Рост запасов в течение последних шести месяцев также подтвердил, что предложение превышает спрос", — сказал Тим Эванс в информационном бюллетене Evans on Energy.

Он также добавил, что увеличение стратегических резервов, накопленных Китаем и США, помогло поглотить профицит, но дополнительные запасы все еще уменьшают потенциал роста цен в ближайшей перспективе и оставляют возможность для снижения.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам, чтобы те прекратили покупать нефть у России. Свое требование он связал с дальнейшим давлением США на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну в Украине.

Также узнавайте, что происходит с российской нефтью.

россия НАТО нефть цены рынок топлива
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации