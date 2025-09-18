Экспорт нефти из России обвалился — почему потеряли почти 400 млн долларов

Нефтяной танкер. Фото: Marine Digital

На прошлой неделе объемы морского экспорта сырой нефти из России упали до 3,18 млн баррелей в сутки. Это почти на миллион баррелей меньше, чем неделей ранее. В денежном выражении государство-агрессор потеряло около 400 млн долларов только за семь дней.

По данным Bloomberg, такое резкое падение стало крупнейшим с июля 2024 года. Причиной стала серия ударов украинских беспилотников по инфраструктуре на Балтийском побережье России. Поврежденные насосные станции и танкеры фактически парализовали работу ключевых портов.

Читайте также:

Как удары дронов уменьшили поставки из портов

Порт Приморск, который является одним из главных хабов для вывоза нефти, сократил объемы до 730 тысяч баррелей в сутки. Это минимальный уровень за последние месяцы. Временная приостановка отгрузок была вызвана повреждением двух танкеров.

Другой важный пункт — Усть-Луга — отправил вдвое меньше, чем неделей ранее, из-за атаки на три насосные станции. В результате объемы экспорта снизились до 313 тысяч баррелей в день. Пострадал и Новороссийск, где показатели упали до 647 тысяч баррелей.

Основные изменения за неделю до 14 сентября:

Приморск — 730 тыс. баррелей в сутки (минимум за несколько месяцев);

Усть-Луга — 313 тыс. баррелей в сутки (падение вдвое);

Новороссийск — 647 тыс. баррелей в сутки.

Сколько потеряла Россия от падения экспорта

Всего в течение недели было загружено 29 танкеров против 38 неделей ранее. Это 22,26 млн баррелей против 28,79 млн. В денежном выражении потеряли 372 млн долларов. Совокупная стоимость экспорта составила 1,28 млрд долларов - минимум за последние десять месяцев.

Особенно болезненным является то, что нефть марки Urals торговалась значительно дешевле Brent. Если Brent стоил около 67 долларов, то Urals в балтийских портах отгружали в среднем по 54,03 доллара за баррель.

Факторы, которые усилили потери России:

отставание в цене марки Urals от Brent более чем на 12 долларов;

сокращение количества загруженных танкеров;

повреждение инфраструктуры, что делает невозможным стабильные отправки.

Влияние украинских дронов на нефтяной экспорт РФ

Атаки украинских беспилотников стали прямой причиной рекордного падения экспорта. Это не только военный, но и экономический удар. Потеря сотен миллионов долларов ослабляет возможности Кремля финансировать войну.

Эксперты отмечают, что Украина фактически меняет правила игры: теперь удары по энергетической инфраструктуре становятся инструментом давления на экономику России.

Как это влияет на мировой рынок нефти

Несмотря на падение объемов экспорта, глобальный рынок не испытал резкого дефицита. Это объясняется тем, что спрос со стороны Китая и Индии остается высоким, но Россия вынуждена продавать со скидкой. Для Украины это означает, что санкционное и военное давление работают синхронно.

Последствия для мирового рынка:

Китай и Индия получают нефть дешевле;

Россия теряет прибыль, но вынуждена сохранять объемы поставок;

Европа получает дополнительные аргументы в пользу усиления санкций.

Способна ли Россия компенсировать потери

Оператор российских нефтепроводов "Транснефть" отреагировал ограничением запасов в хранилищах. Компания уже предупредила производителей о возможном сокращении добычи, если атаки будут продолжаться.

Источники Reuters подтверждают: это первое такое предупреждение с начала вторжения в Украину. Хотя в "Транснефти" не комментируют, отраслевые эксперты видят риск. Добыча может упасть, потому что избыток нефти негде хранить.

Ранее в августе атаки на НПЗ снизили переработку на 1,1 миллиона баррелей в сутки — 17% мощностей. Сейчас, в сентябре, экспорт из западных портов пересмотрели вверх до 2,1 миллиона баррелей, но реальность другая: хабы работают на половину.

Как пишет Bloomberg, системное повреждение инфраструктуры может свести на нет все договоренности Кремля в рамках ОПЕК+, ведь страна не сможет выполнять взятые на себя обязательства.

Как сообщалось, украинские беспилотники нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ в российском городе Кириши. В результате атаки возник пожар, который вывел из строя ключевой перерабатывающий блок, который составлял почти 40% производственных мощностей предприятия.

Также в ночь на 16 сентября украинские Силы специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны осуществили успешную операцию, нанеся удар по Саратовскому НПЗ в России. По сообщениям, на территории предприятия после атаки произошли взрывы и возник пожар.