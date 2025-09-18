Експорт нафти з Росії обвалився — чому втратили майже 400 млн доларів

Нафтовий танкер. Фото: Marine Digital

Минулого тижня обсяги морського експорту сирої нафти з Росії впали до 3,18 млн барелів на добу. Це майже на мільйон барелів менше, ніж тижнем раніше. У грошовому вимірі держава-агресорка втратила близько 400 млн доларів лише за сім днів.

За даними Bloomberg, таке різке падіння стало найбільшим від липня 2024 року. Причиною стала серія ударів українських безпілотників по інфраструктурі на Балтійському узбережжі Росії. Пошкоджені насосні станції та танкери фактично паралізували роботу ключових портів.

Як удари дронів зменшили постачання з портів

Порт Приморськ, який є одним з головних хабів для вивезення нафти, скоротив обсяги до 730 тисяч барелів на добу. Це мінімальний рівень за останні місяці. Тимчасове припинення відвантажень було викликане пошкодженням двох танкерів.

Інший важливий пункт — Усть-Луга — відправив удвічі менше, ніж тижнем раніше, через атаки на три насосні станції. У результаті обсяги експорту знизилися до 313 тисяч барелів на день. Постраждав і Новоросійськ, де показники впали до 647 тисяч барелів.

Основні зміни за тиждень до 14 вересня:

Приморськ — 730 тис. барелів на добу (мінімум за кілька місяців);

Усть-Луга — 313 тис. барелів на добу (падіння удвічі);

Новоросійськ — 647 тис. барелів на добу.

Скільки втратила Росія від падіння експорту

Загалом упродовж тижня було завантажено 29 танкерів проти 38 тижнем раніше. Це 22,26 млн барелів проти 28,79 млн. У грошовому вимірі втратили 372 млн доларів. Сукупна вартість експорту склала 1,28 млрд доларів — мінімум за останні десять місяців.

Особливо болючим є те, що нафта марки Urals торгувалася значно дешевше за Brent. Якщо Brent коштував близько 67 доларів, то Urals у балтійських портах відвантажували в середньому по 54,03 долара за барель.

Фактори, які посилили втрати Росії:

відставання у ціні марки Urals від Brent більш ніж на 12 доларів;

скорочення кількості завантажених танкерів;

пошкодження інфраструктури, що унеможливлює стабільні відправки.

Вплив українських дронів на нафтовий експорт РФ

Атаки українських безпілотників стали прямою причиною рекордного падіння експорту. Це не лише військовий, а й економічний удар. Втрата сотень мільйонів доларів послаблює можливості Кремля фінансувати війну.

Експерти зазначають, що Україна фактично змінює правила гри: тепер удари по енергетичній інфраструктурі стають інструментом тиску на економіку Росії.

Як це впливає на світовий ринок нафти

Попри падіння обсягів експорту, глобальний ринок не зазнав різкого дефіциту. Це пояснюється тим, що попит з боку Китаю та Індії лишається високим, але Росія змушена продавати зі знижкою. Для України це означає, що санкційний і військовий тиск працюють синхронно.

Наслідки для світового ринку:

Китай та Індія отримують нафту дешевше;

Росія втрачає прибутки, але змушена зберігати обсяги поставок;

Європа отримує додаткові аргументи на користь посилення санкцій.

Чи здатна Росія компенсувати втрати

Оператор російських нафтопроводів "Транснефть" відреагував обмеженням запасів у сховищах. Компанія вже попередила виробників про можливе скорочення видобутку, якщо атаки триватимуть.

Джерела Reuters підтверджують: це перше таке попередження з початку вторгнення в Україну. Хоча в "Транснефти" не коментують, галузеві експерти бачать ризик. Видобуток може впасти, бо надлишок нафти ніде зберігати.

Раніше в серпні атаки на НПЗ знизили переробку на 1,1 мільйона барелів на добу — 17% потужностей. Зараз, у вересні, експорт з західних портів переглянули вгору до 2,1 мільйона барелів, але реальність інша: хаби працюють на половину.

Як пише Bloomberg, системне пошкодження інфраструктури може звести нанівець усі домовленості Кремля в межах ОПЕК+, адже країна не зможе виконувати взяті на себе зобов’язання.

Як повідомлялось, українські безпілотники завдали удару по одному з найбільших НПЗ у російському місті Кіриші. Унаслідок атаки виникла пожежа, яка вивела з ладу ключовий переробний блок, що становив майже 40% виробничих потужностей підприємства.

Також в ніч на 16 вересня українські Сили спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони здійснили успішну операцію, завдавши удару по Саратовському НПЗ в Росії. За повідомленнями, на території підприємства після атаки сталися вибухи та виникла пожежа.

