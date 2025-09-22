Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Головна Індустрії Ціни на нафту — як відреагував ринок на провокації РФ щодо НАТО

Ціни на нафту — як відреагував ринок на провокації РФ щодо НАТО

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 14:15
Ціни на нафту змінили курс — як відреагував ринок на російські дрони в Польщі
Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pixabay

Ціни на нафту зросли завдяки геополітичній напруженості в Європі та на Близькому Сході, хоча перспектива збільшення постачання нафти та побоювання щодо впливу торговельних тарифів на світовий попит на паливо залишили свій слід.

Про це пише Reuters.

Реклама
Читайте також:

У понеділок, 22 вересня, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 45 центів, або 0,67%, до 67,13 долара за барель до 07:01 за Гринвічем, тоді як контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate з постачанням в жовтні становив 63,15 долара за барель, що на 47 центів, або 0,75%, більше.

Жовтневий контракт на WTI закінчується в понеділок, а більш активний листопадовий контракт зріс на 43 центи, або 0,69%, до 62,83 долара за барель.

В чому причина "стрибків" цін на нафту

"Повідомлення минулими вихідними про те, що Росія погрожує через польський кордон, своєчасно нагадали трейдерам про постійні ризики для європейської енергетичної безпеки з північного сходу", — сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

У п'ятницю, 19 вересня, ціни на нафту Brent та WTI знизилися більш ніж на 1%, що свідчить про незначне зниження минулого тижня, оскільки побоювання щодо великих запасів та зниження попиту переважили очікування щодо того, що перше в році зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США спровокує зростання споживання.

Ірак збільшив експорт нафти після поступового скасування добровільних скорочень видобутку в рамках угоди ОПЕК+, повідомив у неділю державний нафтовий маркетолог країни SOMO.

За даними міністерства нафти, середній обсяг експорту нафти з Іраку в серпні становив 3,38 мільйона барелів на день. SOMO очікує, що середній обсяг експорту у вересні коливатиметься від 3,4 мільйона до 3,45 мільйона барелів на день.

"Зростання запасів протягом останніх шести місяців також підтвердило, що пропозиція перевищує попит", — сказав Тім Еванс в інформаційному бюлетені Evans on Energy.

Він також додав, що збільшення стратегічних резервів, накопичених Китаєм та США, допомогло поглинути профіцит, але додаткові запаси все ще зменшують потенціал зростання цін у найближчій перспективі та залишають можливість для зниження.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відновив свій заклик до європейських країн, щоб ті припинили купувати нафту в Росії. Свою вимогу він пов'язав із подальшим тиском США на главу Кремля Володимира Путіна, щоб той припинив війну в Україні.

Також дізнавайтеся, що відбувається з російською нафтою.

росія НАТО нафта ціни ринок пального
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації