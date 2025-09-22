Ціни на нафту змінили курс — як відреагував ринок на російські дрони в Польщі

Ціни на нафту — як відреагував ринок на провокації РФ щодо НАТО
Ціни на нафту зросли завдяки геополітичній напруженості в Європі та на Близькому Сході, хоча перспектива збільшення постачання нафти та побоювання щодо впливу торговельних тарифів на світовий попит на паливо залишили свій слід.
Про це пише Reuters.
У понеділок, 22 вересня, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 45 центів, або 0,67%, до 67,13 долара за барель до 07:01 за Гринвічем, тоді як контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate з постачанням в жовтні становив 63,15 долара за барель, що на 47 центів, або 0,75%, більше.
Жовтневий контракт на WTI закінчується в понеділок, а більш активний листопадовий контракт зріс на 43 центи, або 0,69%, до 62,83 долара за барель.
В чому причина "стрибків" цін на нафту
"Повідомлення минулими вихідними про те, що Росія погрожує через польський кордон, своєчасно нагадали трейдерам про постійні ризики для європейської енергетичної безпеки з північного сходу", — сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.
У п'ятницю, 19 вересня, ціни на нафту Brent та WTI знизилися більш ніж на 1%, що свідчить про незначне зниження минулого тижня, оскільки побоювання щодо великих запасів та зниження попиту переважили очікування щодо того, що перше в році зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США спровокує зростання споживання.
Ірак збільшив експорт нафти після поступового скасування добровільних скорочень видобутку в рамках угоди ОПЕК+, повідомив у неділю державний нафтовий маркетолог країни SOMO.
За даними міністерства нафти, середній обсяг експорту нафти з Іраку в серпні становив 3,38 мільйона барелів на день. SOMO очікує, що середній обсяг експорту у вересні коливатиметься від 3,4 мільйона до 3,45 мільйона барелів на день.
"Зростання запасів протягом останніх шести місяців також підтвердило, що пропозиція перевищує попит", — сказав Тім Еванс в інформаційному бюлетені Evans on Energy.
Він також додав, що збільшення стратегічних резервів, накопичених Китаєм та США, допомогло поглинути профіцит, але додаткові запаси все ще зменшують потенціал зростання цін у найближчій перспективі та залишають можливість для зниження.
Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відновив свій заклик до європейських країн, щоб ті припинили купувати нафту в Росії. Свою вимогу він пов'язав із подальшим тиском США на главу Кремля Володимира Путіна, щоб той припинив війну в Україні.
Також дізнавайтеся, що відбувається з російською нафтою.
Читайте Новини.LIVE!