Сокровище под ногами — MOL нашла новое месторождение нефти

Сокровище под ногами — MOL нашла новое месторождение нефти

ru
Дата публикации 12 сентября 2025 14:25
MOL нашла новое нефтяное месторождение — где оно находится и каков его потенциал
Месторождение Гальгахевиз-4. Фото: MOL

Венгерская нефтегазовая компания MOL вместе с партнером O&GD обнаружила новое месторождение нефти вблизи города Галгахевиз. Эта находка стала важным шагом для энергетической безопасности Венгрии, ведь она укрепляет позиции страны на пути к уменьшению зависимости от импорта энергоресурсов.

Скважина, которая получила название Гальгахевиз-4, расположена на глубине примерно 2 400 метров, сообщают в MOL. По подсчетам специалистов, она способна давать около тысячи баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно 0,5% от всей добычи углеводородов группы MOL.

Читайте также:

Добыча и переработка нефти

Согласно планам компании, добытое сырье будет направляться на Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти. Это предприятие является ключевым для энергетического сектора Венгрии, ведь именно там происходит переработка большей части внутренних запасов нефти.

Таким образом, открытие Гальгахевиза-4 позволяет не только увеличить собственную добычу, но и оптимизировать цепь поставок внутри страны.

Важность для энергетической безопасности

По словам Дьордя Бачи, управляющего директора MOL Hungary, новое открытие имеет стратегическое значение.

"Новое месторождение вносит значительный вклад в обеспечение безопасности поставок в Венгрию, поскольку внутренняя добыча снижает зависимость от импорта. Неопределенность, связанная с маршрутами поставок, также подтверждает, что чем больше трубопроводов в регионе, тем выше уверенность в том, что энергии всегда будет достаточно", — подчеркнул он.

Таким образом, компания рассматривает внутреннюю добычу как наиболее надежный путь к стабильному обеспечению страны энергией.

Доли в проекте и стратегия компании

Добытая нефть будет принадлежать двум компаниям, которые участвовали в проекте: O&GD получила 51% доли, тогда как MOL — 49%. Это партнерство свидетельствует о сбалансированном подходе к разведке и добыче, где ресурсы и риски распределяются между участниками.

По словам Бачи, для MOL венгерское направление остается ключевым.

"Лучшим источником всегда является внутренний источник, поэтому разведка углеводородов в Венгрии является нашим приоритетом", — отметил топ-менеджер.

Позиция MOL на рынке

MOL Group является крупнейшим производителем углеводородов в Венгрии. Компания имеет следующие показатели:

  • почти 1 300 скважин сырой нефти и газа;
  • 39% от всей добычи группы приходится именно на Венгрию;
  • сеть из 2 400 автозаправочных станций в 10 странах.

Гальгахевиз-4 является важным элементом внутреннего портфеля компании, ведь дает около 4% от общей добычи сырой нефти в стране.

Группа MOL — международная интегрированная компания со штаб-квартирой в Будапеште. Она осуществляет деятельность в более чем 30 странах, управляет тремя нефтеперерабатывающими и двумя нефтехимическими заводами в Венгрии, Словакии и Хорватии.

Также компания имеет широкую сеть из почти 2 400 автозаправочных станций в Центральной и Юго-Восточной Европе и производственную деятельность в 8 странах, а разведывательные активы — в 9.

Как сообщалось, украинская экономика и промышленность в значительной степени зависят от нефти как ключевого источника энергии. В нашей стране есть собственные нефтяные месторождения, однако их запасы и коммерческая ценность отличаются в разных регионах.

Также сообщалось, что из-за добычи и потребления нефти и газа страдают как местные экосистемы, так и атмосфера. Однако, в США создали новейшую технологию для эффективной добычи сланцевой нефти, что позволит уменьшить загрязнение окружающей среды, в ответ на глобальный рост экологического сознания.

