MOL знайшла нове нафтове родовище — де воно розташоване та який його потенціал

Родовище Гальгахевіз-4. Фото: MOL

Угорська нафтогазова компанія MOL разом із партнером O&GD виявила нове родовище нафти поблизу міста Галгахевіз. Ця знахідка стала важливим кроком для енергетичної безпеки Угорщини, адже вона зміцнює позиції країни на шляху до зменшення залежності від імпорту енергоресурсів.

Свердловина, яка отримала назву Гальгахевіз-4, розташована на глибині приблизно 2 400 метрів, повідомляють у MOL. За підрахунками фахівців, вона здатна давати близько тисячі барелів нафти на добу, що відповідає приблизно 0,5% від усього видобутку вуглеводнів групи MOL.

Видобуток і переробка нафти

Згідно з планами компанії, добута сировина буде направлятися на Дунайський нафтопереробний завод у Сазхаломбатті. Це підприємство є ключовим для енергетичного сектору Угорщини, адже саме там відбувається переробка більшої частини внутрішніх запасів нафти.

Таким чином, відкриття Гальгахевіза-4 дозволяє не лише збільшити власний видобуток, а й оптимізувати ланцюг поставок усередині країни.

Важливість для енергетичної безпеки

За словами Дьордя Бачі, керуючого директора MOL Hungary, нове відкриття має стратегічне значення.

"Нове родовище робить значний внесок у забезпечення безпеки поставок в Угорщину, оскільки внутрішній видобуток знижує залежність від імпорту. Невизначеність, пов’язана з маршрутами поставок, також підтверджує, що більше трубопроводів у регіоні, то вища впевненість у тому, що енергії завжди буде достатньо", — наголосив він.

Таким чином, компанія розглядає внутрішній видобуток як найбільш надійний шлях до стабільного забезпечення країни енергією.

Частки у проєкті та стратегія компанії

Видобута нафта належатиме двом компаніям, які брали участь у проєкті: O&GD отримала 51% частки, тоді як MOL — 49%. Це партнерство свідчить про збалансований підхід до розвідки та видобутку, де ресурси та ризики розподіляються між учасниками.

За словами Бачі, для MOL угорський напрямок залишається ключовим.

"Найкращим джерелом завжди є внутрішнє джерело, тому розвідка вуглеводнів в Угорщині є нашим пріоритетом", — зазначив топменеджер.

Позиція MOL на ринку

MOL Group є найбільшим виробником вуглеводнів в Угорщині. Компанія має такі показники:

майже 1 300 свердловин сирої нафти та газу;

39% від усього видобутку групи припадає саме на Угорщину;

мережа з 2 400 автозаправних станцій у 10 країнах.

Гальгахевіз-4 є важливим елементом внутрішнього портфеля компанії, адже дає близько 4% від загального видобутку сирої нафти в країні.

Група MOL — міжнародна інтегрована компанія зі штаб-квартирою в Будапешті. Вона здійснює діяльність у понад 30 країнах, керує трьома нафтопереробними та двома нафтохімічними заводами в Угорщині, Словаччині та Хорватії.

Також компанія має широку мережу з майже 2 400 автозаправних станцій у Центральній та Південно-Східній Європі та виробничу діяльність у 8 країнах, а розвідувальні активи — у 9.

