Нове "біле золото" — у США винайшли унікальне джерело енергії

Сучасна енергетика перебуває у точці перелому. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році попит на енергію зріс на 2,2% — майже удвічі швидше, ніж у середньому за останні десять років. Це створює виклик: як задовольнити попит, не посилюючи кліматичні проблеми.

Як пише видання Ecoportal, викопне паливо все ще становить майже 60% світового попиту на енергію. Воно виділяє парникові гази, які шкодять екосистемам, воді, повітрю та здоров’ю людей.

На противагу традиційним ресурсам, білий водень — природне джерело, що утворюється завдяки геологічним процесам. Його головна перевага — відсутність викидів під час використання. Експерти вже називають його "білим золотом" майбутнього.

Які переваги має білий водень

Білий водень існує у природі, на відміну від "зеленого" чи "сірого", які потрібно виробляти у промислових умовах. Це робить його унікальним:

невичерпність — утворюється постійно, завдяки природним процесам;

економічна ефективність — мінімізує витрати на виробництво;

екологічна безпечність — не створює парникових газів.

"Видобуток і використання цього джерела не супроводжується викидами парникових газів і є економічно вигідною альтернативою. Незабаром у трьох регіонах США може початися справжній бум", — наголошують експерти Ecoportal.

Таким чином, білий водень має потенціал не лише замінити викопне паливо, а й радикально змінити енергетичний сектор.

На які регіони США спрямована біла золота лихоманка

За даними профільних відомств США, три регіони вже стали центрами інтересу інвесторів і дослідників:

Макколі-Філд, округ Навахо, Арізона — регіон із багатою геологічною історією;

Нехама-Рідж, центральна частина США — простягається від околиць Омахи (Небраска) до Оклахома-Сіті (Оклахома);

Женева, штат Небраска — край системи розломів Середнього континенту.

Жителі цих регіонів можуть стати свідками "білої золотої лихоманки". Міністерство сільського господарства США прогнозує створення нових робочих місць, зростання інфраструктурних інвестицій та додаткових доходів для місцевих громад.

Чи стане білий водень рушієм американської економіки

Хоча технологія видобутку ще перебуває на початковому етапі, міжнародні експерти вбачають у ній значний потенціал.

"Білий водень може змінити роль водню з носія енергії на частину первинного енергопостачання", — зазначає керівник відділу досліджень водню Rystad Energy Мін Хой Ле

У перспективі це дозволить США:

суттєво скоротити залежність від нафти й газу;

знизити рівень викидів і покращити екологічну ситуацію;

посилити позиції у глобальній енергетичній конкуренції.

Білий водень і золота лихоманка

Історики нагадують, що у 1850-х роках золота лихоманка привабила до Каліфорнії понад 300 тисяч людей. Сьогодні аналогія стає актуальною: нова хвиля міграції може бути пов’язана не з золотими самородками, а з чистою енергією.

"Можливо, все ще існує значна невизначеність щодо майбутнього внеску білого водню, але його переваги як найбільш економічно ефективного джерела можуть значно декарбонізувати енергетичний сектор США", — підсумовує Ecoportal.

У центрі уваги вже опинився Техас, де перші великі відкриття привернули інтерес інвесторів. Якщо прогнози справдяться, енергетична карта США зміниться значно швидше, ніж очікувалося.

Як повідомлялось, свердловини виснажуються швидше, ніж прогнозують геологи, хоча сейсмічні дослідження вказують на значні запаси нафти. Щоб зрозуміти, чому, команда дослідників з Пенсильванського університету використовує суперкомп’ютер Bridges-2 для моделювання цього процесу.

Також ми розповідали, що внаслідок глобального потепління та нагрівання Світового океану, прохлорокок, що є ключовим мікроорганізмом для фотосинтезу, опинився під загрозою зникнення. Це може порушити фотосинтез рослин, водоростей та ціанобактерій, який живить більшість харчових ланцюжків нашої планети.