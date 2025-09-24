Вчені закликали відмовитися від "чорного" водню — яку небезпеку він несе

Цистерна з воднем. Фото: Freepik

Водень часто називають паливом майбутнього, однак його кольори мають зовсім різні наслідки для планети. Особливу небезпеку становить "чорний" водень, який виробляється через газифікацію вугілля. Під час цього процесу бітумінозне вугілля реагує з киснем і парою при високих температурах, утворюючи синтез-газ. Далі з нього виділяють водень, але побічним продуктом стають значні викиди парникових газів.

Газ піддається подальшій обробці для отримання водню, але при цьому утворюється велика кількість вуглекислого газу та інших забруднюючих речовин, пише видання The Diary 24. Саме тому "чорний" водень вважають одним із найбільш брудних джерел енергії.

Реклама

Читайте також:

Чому "чорний" водень закріпився у старій інфраструктурі

Вугілля як сировина має давню індустріальну історію. Вже існують залізниці, шахти, заводи та електростанції, які працюють на цьому паливі. Відмова від таких систем коштує дорого, тому "чорний" водень отримує певну інерційну перевагу.

"Наявність або відсутність нормативних актів, які не вимагають врахування викидів, може означати, що водень на основі вугілля залишиться в документах як недорогий варіант", — наголошується у матеріалі The Diary 24.

Промисловість аміаку та метанолу вже давно використовує викопний водень. Це створює своєрідну пастку: система працює, але оновити її складно. Таким чином "чорний" водень став символом стагнації енергетичних реформ.

Наслідки "чорного" водню для клімату та економіки

"Чорний" водень виробляється з величезним вуглецевим слідом. Для прикладу, на кожен кілограм водню викидається понад 20 кг вуглекислого газу. Це робить його несумісним із кліматичними цілями світу.

"Під час виробництва відбуваються численні викиди. Однак додаткова шкода завдається під час видобутку вугілля", — йдеться у матеріалі The Diary 24.

Екосистеми біля шахт деградують, у повітря потрапляють метан і пилові частинки, страждають вода та ґрунти.

Економічна ціна також виявляється високою. Країни, які продовжують робити ставку на чорний водень, ризикують потрапити під майбутні податки на вуглецеві викиди та втратити конкурентність у глобальній енергетиці.

Чому відмова від "чорного" водню стане переломним моментом

Відхід від цього ресурсу можливий лише через жорсткі регуляції та справедливе ціноутворення на вуглець. Якщо держава встановлює реальні податки на забруднення, то чорний водень автоматично перестає бути дешевим.

"Одночасно "зелений" водень повинен стати дешевшим і простішим у виробництві завдяки модернізованим електролізерам та збільшенню частки відновлюваних джерел енергії", — зазначає The Diary 24.

Саме перехід до "зеленого" водню може стати новою точкою відліку для енергетики. Він дасть змогу зменшити залежність від вугілля, відкрити інноваційні ринки та зробити кліматичні плани реальністю.

"Чорний" водень як урок для майбутнього

"Чорний" водень став не просто паливом, а символом стратегічної помилки. Дешевизна його виробництва приховує колосальні екологічні й економічні втрати. Це нагадує, що короткострокова вигода не може переважати довгострокову стабільність.

Енергетика майбутнього залежатиме від того, чи вдасться світу позбутися цієї залежності. "Чорний" водень уже увійшов в історію як найдорожча енергетична помилка, яка показала: шлях до чистого палива лежить лише через інновації та прозорі правила гри.

Як повідомлялось, у США розробляють інноваційний проєкт, що може трансформувати світову енергетику. Його суть полягає у зберіганні газоподібного водню, який використовуватиметься як паливо для виробництва електроенергії.

Також зазначимо, що сучасна енергетика переживає переломний момент. У 2024 році попит на енергію зріс на 2,2%, що майже вдвічі перевищує середні темпи зростання за останнє десятиліття. Головний виклик полягає в тому, як задовольнити ці потреби, що зростають, та водночас стримати погіршення кліматичних змін.