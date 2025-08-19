Видео
Ученые создали "дышащий" кристалл — как это изменит энергетику

Ученые создали "дышащий" кристалл — как это изменит энергетику


Дата публикации 19 августа 2025 14:45
Ученые изобрели кристалл, который дышит кислородом — детали
Исследования в лаборатории. Скриншот из видео

Ежегодно в мире происходят сенсационные открытия, которые помогают человечеству двигаться вперед. Так, недавно ученые из Кореи и Японии обнаружили новый тип кристалла, который умеет "дышать" — часто выделять и поглощать кислород при относительно низких температурах.

Об этом пишет издание Interestingengineering.

Читайте также:

Подробнее об изобретении ученых

Как отмечается в статье, эта уникальная способность может изменить подход к разработке чистых энергетических технологий. Новый материал — это особый вид оксида металла, в котором есть стронций, железо и кобальт.

Уникальность кристалла в том, что он выделяет кислород при нагревании в простой газовой среде, а затем поглощает его обратно, даже не разрушаясь. Это может происходить множество раз, поэтому этот материал является идеальным для практического применения.

Как отметил профессор Хенджин Джин из Департамента физики Национального университета Пусан в Корее, до сих пор большинство материалов, у которых есть способность контролировать кислород, были слишком хрупкими или с ними можно было работать только при очень высоких температурах. Новый материал функционирует в более мягких условиях, при этом остается стабильным.

"Это как будто у кристалла появились легкие, и он мог бы вдыхать и выдыхать кислород по команде", — рассказал Хэджин.

Контролировать кислород очень важно при производстве твердооксидных топливных элементов, которые производят электричество из водорода с минимальными выбросами.

Ранее стало известно, что китайским ученым удалось создать плавучую ветровую электростанцию. Это изобретение может навсегда изменить ситуацию в мировой энергетике. Узнавайте также, почему для человечества так важна атомная энергетика.

изобретение ученые кислород железо энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
