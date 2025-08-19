Відео
Головна Індустрії Вчені створили "дихаючий" кристал — як це змінить енергетику

Вчені створили "дихаючий" кристал — як це змінить енергетику

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:45
Вчені винайшли кристал, який дихає киснем — деталі
Дослідження в лабораторії. Скриншот із відео

Щороку у світі відбуваються сенсаційні відкриття, які допомагають людству рухатися вперед. Так, нещодавно вчені з Кореї та Японії виявили новий тип кристала, який вміє "дихати" — часто виділяти та поглинати кисень за відносно низьких температур.

Про це пише видання Interestingengineering

Читайте також:

Детальніше про винахід учених 

Як зазначається у статті, ця унікальна здатність може змінити підхід до розробки чистих енергетичних технологій. Новий матеріал — це особливий вид оксиду металу, у якому є стронцій, залізо та кобальт.

Унікальність кристала у тому, що він виділяє кисень під час нагрівання у простому газовому середовищі, а потім поглинає його назад, навіть не руйнуючись. Це може відбуватися безліч разів, тож цей матеріал є ідеальним для практичного застосування.

Як зауважив професор Хенджин Джин із Департаменту фізики Національного університету Пусан у Кореї, досі більшість матеріалів, у яких є здатність контролювати кисень, були надто крихкими або з ними можна було працювати за дуже високих температур. Новий матеріал функціонує у м'якших умовах, при цьому залишається стабільним.

"Це ніби у кристала з'явилися легені, і він міг би вдихати та видихати кисень за командою", — розповів Хеджин. 

Контролювати кисень дуже важливо під час виробництва твердооксидних паливних елементів, які виробляють електрику з водню з мінімальними викидами.

Раніше стало відомо, що китайським вченим вдалося створити плавучу вітрову електростанцію. Цей винахід може назавжди змінити ситуацію у світовій енергетиці. Дізнавайтесь також, чому для людства так важлива атомна енергетика

винахід вчені кисень залізо енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
