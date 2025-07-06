Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии В ЕС готовят запасы редких минералов — что беспокоит европейцев

В ЕС готовят запасы редких минералов — что беспокоит европейцев

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 13:59
Европейский Союз создаст запас редкоземельных минералов — почему это важно
Открытый карьер. Фото: УНИАН

В Европейском Союзе (ЕС) решили создать экстренные запасы критически важных минералов и комплектов для ремонта кабелей. Все из-за беспокойства, что государства ЕС являются уязвимыми к нападениям.

Об этом пишет издание Financial Times.

Реклама
Читайте также:

Запасы редких минералов — зачем это ЕС

Ожидается, что европейские страны будут контролировать резервные поставки:

  • продовольствия;
  • лекарств;
  • ядерного топлива.

"ЕС сталкивается со все более сложным ландшафтом рисков, характеризующимся ростом геополитической напряженности, включая конфликты, растущее влияние изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, а также гибридные и киберугрозы", — отмечают журналисты.

Также организация планирует начать работу над созданием запасов модулей для ремонта кабелей для обеспечения быстрого восстановления после перебоев в энергетических или оптических кабелях. Это также поможет быстрее восстанавливать объемы редкоземельных элементов и постоянных магнитов, которые играют ключевую роль для энергетических и оборонных систем.

Ситуация с безопасностью в ЕС

В Financial Times отмечают, что ЕС беспокоит уязвимость собственной критической инфраструктуры. Волнения усилились после нескольких случаев потенциального саботажа подводных кабелей связи и газопроводов в последние годы.

По словам бывшего президента Финляндии Саули Нийнистьо, организация должна "определиться с целями и обеспечить минимальные уровни готовности в различных кризисных сценариях, в частности в случае вооруженной агрессии или масштабного нарушения глобальных цепей поставок".

Ранее стало известно, что Украина в рамках соглашения о недрах с США, планирует разрабатывать один из крупнейших литиевых участков. Один из инвесторов уже пообещал построить мощности для обогащения металла. Узнавайте также, почему меняются цены на железную руду.

Европейский союз лекарства продовольствие полезные ископаемые недра
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации