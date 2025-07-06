Европейский Союз создаст запас редкоземельных минералов — почему это важно

В ЕС готовят запасы редких минералов — что беспокоит европейцев
В Европейском Союзе (ЕС) решили создать экстренные запасы критически важных минералов и комплектов для ремонта кабелей. Все из-за беспокойства, что государства ЕС являются уязвимыми к нападениям.
Об этом пишет издание Financial Times.
Запасы редких минералов — зачем это ЕС
Ожидается, что европейские страны будут контролировать резервные поставки:
- продовольствия;
- лекарств;
- ядерного топлива.
"ЕС сталкивается со все более сложным ландшафтом рисков, характеризующимся ростом геополитической напряженности, включая конфликты, растущее влияние изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, а также гибридные и киберугрозы", — отмечают журналисты.
Также организация планирует начать работу над созданием запасов модулей для ремонта кабелей для обеспечения быстрого восстановления после перебоев в энергетических или оптических кабелях. Это также поможет быстрее восстанавливать объемы редкоземельных элементов и постоянных магнитов, которые играют ключевую роль для энергетических и оборонных систем.
Ситуация с безопасностью в ЕС
В Financial Times отмечают, что ЕС беспокоит уязвимость собственной критической инфраструктуры. Волнения усилились после нескольких случаев потенциального саботажа подводных кабелей связи и газопроводов в последние годы.
По словам бывшего президента Финляндии Саули Нийнистьо, организация должна "определиться с целями и обеспечить минимальные уровни готовности в различных кризисных сценариях, в частности в случае вооруженной агрессии или масштабного нарушения глобальных цепей поставок".
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