Європейський Союз створить запас рідкісноземельних мінералів — чому це важливо

Відкритий кар'єр. Фото: УНІАН

В Європейському Союзі (ЄС) вирішили створити екстрені запаси критично важливих мінералів та комплектів для ремонту кабелів. Усе через занепокоєння, що держави ЄС є вразливими до нападів.

Про це пише видання Financial Times.

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Очікується, що європейські країни контролюватимуть резервні постачання:

продовольства;

ліків;

ядерного палива.

"ЄС стикається з дедалі складнішим ландшафтом ризиків, що характеризується зростанням геополітичної напруженості, включаючи конфлікти, зростаючий вплив зміни клімату, погіршення стану навколишнього середовища, а також гібридні та кіберзагрози", — зазначають журналісти.

Також організація планує розпочати роботу над створенням запасів модулів для ремонту кабелів для забезпечення швидкого відновлення після перебоїв в енергетичних або оптичних кабелях. Це також допоможе швидше відновлювати об'єми рідкісноземельних елементів та постійних магнітів, які відіграють ключову роль для енергетичних та оборонних систем.

Безпекова ситуація в ЄС

У Financial Times зауважують, що ЄС непокоїть вразливість власної критичної інфраструктури. Хвилювання посилилися після кількох випадків потенційного саботажу підводних кабелів зв'язку та газопроводів в останні роки.

За словами колишнього президента Фінляндії Саулі Нійністьо, організація повинна "визначитися з цілями та забезпечити мінімальні рівні готовності в різних кризових сценаріях, зокрема у разі збройної агресії або масштабного порушення глобальних ланцюгів поставок".

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