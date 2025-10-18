Археологи нашли в Турции греко-римский корабль возрастом более 2 000 лет — какой там клад

Аквалангист под водой. Фото: TCKulturTurizm/Facebook

У побережья турецкого города Адрасан археологи сделали открытие, которое уже называют одним из самых ценных в Средиземном море. На глубине около 40 метров дайверы нашли затонувший греко-римский корабль, пролежавший под водой более двух тысяч лет.

Похороненный под Средиземным морем, этот древний корабль несет груз аккуратно сложенной керамической посуды, пишет издание Indian Defence Review.

Находка дает чрезвычайное представление о повседневной жизни в первом веке до нашей эры и нашей эры.

Как выглядел найденный корабль

Подводная экспедиция под руководством археолога Хакана Ониза обнаружила хорошо сохранившийся грузовой трюм, заполненный керамическими мисками, тарелками и подносами. Посуда была сложена в стопки, что свидетельствует о высоком уровне организации торговли в древности.

"Тщательное расположение этих предметов рассказывает историю о древних морских перевозках и значение, которое придавалось защите товаров во время длительных морских путешествий", — говорится в материале.

Археологи подчеркивают, что место находки не случайно: этот регион был активным торговым маршрутом между Средиземноморьем и Ближним Востоком.

Что нашли в грузе корабля

По данным Министерства культуры и туризма Турции, груз состоял из типичных товаров, которыми активно торговали в I веке до и после нашей эры. Однако важность находки заключается не только в ее возрасте, но и в степени сохранности.

Многие керамические изделия не просто уцелели, а даже сохранили свои цвета и текстуру. Это уникальный случай для артефактов, которые находились в воде более двух тысяч лет.

"Такая сохранность является необычным для предметов, которые так долго находились под водой, что делает затонувший корабль в Адрасане чрезвычайным случаем", — отмечает Indian Defence Review.

Почему эта находка важна для истории

Керамика, найденная в грузе, была не случайным набором вещей. Как отмечают исследователи, она принадлежала к стандартизированной серии товаров, которые купцы перевозили оптом для продажи на разных рынках. Это подтверждает, что уже более двух тысяч лет назад существовала хорошо организованная торговая система.

Однородность посуды свидетельствует, что производители заботились об одинаковом качестве продукции для разных регионов. Это еще одно подтверждение того, что торговля в древнем мире имела высокий уровень развития и структуры.

Как будут хранить подводный клад

Команды консерваторов уже начали детальную документацию каждого найденного предмета. Каждую царапину, узор и трещину фиксируют, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Археологи надеются, что после реставрации коллекцию выставят в музее Анталии.

Ученые убеждены: открытие в Адрасане станет ключевым для понимания морской торговли античного мира. Древний корабль, который молча пролежал под водой две тысячи лет, теперь рассказывает историю о людях, которые умели торговать, путешествовать и беречь свое ремесло даже на волнах истории.

