Ученые обнаружили уникальный клад на миллиарды долларов в Тихом океане — детали

Морское дно. Фото: Pexels

Глубоко на дне Тихого океана ученые обнаружили уникальный клад, которому более миллиарда лет. В отличие от золота или бриллиантов, он не сияет, но содержит ценных металлов больше, чем все наземные запасы мира вместе взятые.

Об этом сообщило издание Leravi.

Реклама

Читайте также:

Что известно об открытии

Отмечается, что археологи обнаружили большие скопления странных металлических картофелин на морском дне, которые вызывают глобальный ажиотаж. Речь идет о древних образованиях, известных как полиметаллические конкреции.

Плотное скопление этих конкреций содержит больше кобальта, никеля, меди и марганца, чем все наземные запасы мира вместе взятые. Это те самые металлы, которые двигают наши современные технологии: литий-ионные батареи в электромобилях, смартфонах и сетях возобновляемой энергии. Однако их добыча связана с рисками, которые, как предупреждают ученые, могут быть необратимыми.

Как появились эти "картофелины"

Полиметаллические конкреции — это геологические чудеса, формирующиеся в течение миллионов лет, когда минералы выпадают в осадок из морской воды и постепенно накапливаются вокруг ядра — иногда зуба акулы, фрагмента глины или крошечного камня.

Со временем, слой за слоем, они превращаются в скопления размером с картофелину, разбросанные по глубоководному дну, особенно в зоне Кларион-Клиппертон (CCZ) — огромной полосе океана, простирающейся между Гавайями и Мексикой.

Масштабы этого ресурса впечатляют. Международный орган по морскому дну (ISA), орган Организации Объединенных Наций, регулирующий минеральные ресурсы в международных водах, уже заключил более 19 контрактов на разведку в зоне морского дна, охватывающей более 500 000 квадратных миль.

По оценкам, этот единственный регион может содержать более 21 миллиарда тонн этих конкреций, что является потенциальной золотой жилой для стран и компаний, стремящихся обеспечить критически важные металлы для глобального энергетического перехода.

Всемирный банк прогнозирует, что спрос на такие металлы, как кобальт и никель, может вырасти почти на 500% к 2050 году благодаря возобновляемой энергии и электромобилям. Для обеспечения этих металлов глубоководная добыча полезных ископаемых кажется привлекательной альтернативой, предлагая ресурсы, которые, очевидно, свободны от геополитической напряженности или социальных сложностей наземной добычи полезных ископаемых.

Почему добыча полиметаллических конкреций под вопросом

Суть конфликта кроется в самой экосистеме, объясняют специалисты. Глубокое море — это не бесплодная пустыня, оно кишит странными и нежными существами. Конкреции образуют основу этой среды, обеспечивая редкие твердые поверхности, где прикрепляются глубоководные кораллы, губки и актинии. Они являются убежищем для загадочных видов, таких как осьминог-призрак (Muusoctopus spp.), который годами охраняет свою икру вместе с бесчисленным количеством неизвестных червей, морских звезд и микроскопических организмов.

Хрупкость этой экосистемы невозможно переоценить. Исследование, опубликованное в журнале "Frontiers in Marine Science", показало, что до 90% видов, собранных в зоне морских исследований, являются новыми для науки. Сам процесс добычи полезных ископаемых опустошит эти среды обитания. Массивные машины будут соскребать конкреции с морского дна, разнося шлейфы осадка на сотни квадратных миль, задушивая жизнь и изменяя экосистемы, которые развивались в течение миллионов лет.

Восстановление измеряется геологическим временем, а не человеческими десятилетиями. Добыча этого ресурса может означать уничтожение среды обитания, которую фактически невозможно заменить.

Ранее мы рассказывали, где ученые нашли уникальные деревья, которые накапливают золото.

Также узнавайте, где нашли гигантское месторождение драгоценного металла.