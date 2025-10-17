Вчені виявили унікальний скарб на мільярди доларів в Тихому океані — деталі

Морське дно. Фото: Pexels

Глибоко на дні Тихого океану вчені виявили унікальний скарб, якому понад мільярд років. На відміну від золота чи діамантів, він не сяє, але містить цінних металів більше, ніж усі наземні запаси світу разом узяті.

Що відомо про відкриття

Зазначається, що археологи виявили великі скупчення дивних металевих картоплин на морському дні, які викликають глобальний ажіотаж. Йдеться про стародавні утворення, відомі як поліметалеві конкреції.

Щільне скупчення цих конкрецій містить більше кобальту, нікелю, міді та марганцю, ніж усі наземні запаси світу разом узяті. Це ті самі метали, які рухають наші сучасні технології: літій-іонні батареї в електромобілях, смартфонах та мережах відновлюваної енергії. Однак їх видобуток пов'язаний з ризиками, які, як попереджають вчені, можуть бути незворотними.

Як з'явилися ці "картоплини"

Поліметалеві конкреції — це геологічні дива, що формуються протягом мільйонів років, коли мінерали випадають в осад з морської води та поступово накопичуються навколо ядра — іноді зуба акули, фрагмента глини або крихітного каменю.

З часом, шар за шаром, вони перетворюються на скупчення розміром з картоплину, розкидані по глибоководному дну, особливо в зоні Кларіон-Кліппертон (CCZ) — величезній смузі океану, що простягається між Гаваями та Мексикою.

Масштаби цього ресурсу вражають. Міжнародний орган з морського дна (ISA), орган Організації Об'єднаних Націй, що регулює мінеральні ресурси в міжнародних водах, вже уклав понад 19 контрактів на розвідку в зоні морського дна, що охоплює понад 500 000 квадратних миль.

За оцінками, цей єдиний регіон може містити понад 21 мільярд тонн цих конкрецій, що є потенційною золотою жилою для країн і компаній, які прагнуть забезпечити критично важливі метали для глобального енергетичного переходу.

Світовий банк прогнозує, що попит на такі метали, як кобальт і нікель, може зрости майже на 500% до 2050 року завдяки відновлюваній енергії та електромобілям. Для забезпечення цих металів глибоководний видобуток корисних копалин видається привабливою альтернативою, пропонуючи ресурси, які, очевидно, вільні від геополітичної напруженості чи соціальних складнощів наземного видобутку корисних копалин.

Чому видобуток поліметалевих конкрецій під питанням

Суть конфлікту криється в самій екосистемі, пояснюють фахівці. Глибоке море — це не безплідна пустеля, воно кишить дивними та ніжними істотами. Конкреції утворюють основу цього середовища, забезпечуючи рідкісні тверді поверхні, де прикріплюються глибоководні корали, губки та актинії. Вони є притулком для загадкових видів, таких як восьминіг-привид (Muusoctopus spp.), який роками охороняє свою ікру разом із незліченною кількістю невідомих черв'яків, морських зірок та мікроскопічних організмів.

Крихкість цієї екосистеми неможливо переоцінити. Дослідження, опубліковане в журналі "Frontiers in Marine Science", показало, що до 90% видів, зібраних у зоні морських досліджень, є новими для науки. Сам процес видобутку корисних копалин спустошить ці середовища існування. Масивні машини зішкрібатимуть конкреції з морського дна, розносячи шлейфи осаду на сотні квадратних миль, задушуючи життя та змінюючи екосистеми, що розвивалися протягом мільйонів років.

Відновлення вимірюється геологічним часом, а не людськими десятиліттями. Видобуток цього ресурсу може означати знищення середовища існування, яке фактично неможливо замінити.

