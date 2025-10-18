Археологи знайшли у Туреччині греко-римський корабель віком понад 2 000 років — який там скарб

Аквалангіст під водою. Фото: TCKulturTurizm/Facebook

Біля узбережжя турецького міста Адрасан археологи зробили відкриття, яке вже називають одним із найцінніших у Середземному морі. На глибині близько 40 метрів дайвери знайшли затонулий греко-римський корабель, що пролежав під водою понад дві тисячі років.

Похований під Середземним морем, цей стародавній корабель несе вантаж акуратно складеного керамічного посуду, пише видання Indian Defence Review.

Реклама

Читайте також:

Знахідка дає надзвичайне уявлення про повсякденне життя в першому столітті до нашої ери і нашої ери.

Який вигляд мав знайдений корабель

Підводна експедиція під керівництвом археолога Хакана Оніза виявила добре збережений вантажний трюм, заповнений керамічними мисками, тарілками та тацями. Посуд був складений у стоси, що свідчить про високий рівень організації торгівлі в давнину.

"Ретельне розташування цих предметів розповідає історію про стародавні морські перевезення та значення, яке надавалося захисту товарів під час тривалих морських подорожей", — йдеться в матеріалі.

Археологи підкреслюють, що місце знахідки не випадкове: цей регіон був активним торговельним маршрутом між Середземномор’ям та Близьким Сходом.

Що знайшли у вантажі корабля

За даними Міністерства культури і туризму Туреччини, вантаж складався з типових товарів, якими активно торгували у І столітті до і після нашої ери. Однак важливість знахідки полягає не лише в її віці, а й у ступені збереження.

Багато керамічних виробів не просто вціліли, а навіть зберегли свої кольори та текстуру. Це унікальний випадок для артефактів, які перебували у воді понад дві тисячі років.

"Таке збереження є незвичайним для предметів, які так довго перебували під водою, що робить затонулий корабель в Адрасані надзвичайним випадком", — наголошує Indian Defence Review.

Чому ця знахідка важлива для історії

Кераміка, знайдена у вантажі, була не випадковим набором речей. Як відзначають дослідники, вона належала до стандартизованої серії товарів, які купці перевозили оптом для продажу на різних ринках. Це підтверджує, що вже понад дві тисячі років тому існувала добре організована торговельна система.

Однорідність посуду свідчить, що виробники дбали про однакову якість продукції для різних регіонів. Це ще одне підтвердження того, що торгівля у стародавньому світі мала високий рівень розвитку та структури.

Як зберігатимуть підводний скарб

Команди консерваторів уже розпочали детальну документацію кожного знайденого предмета. Кожну подряпину, візерунок і тріщину фіксують, щоб запобігти подальшому руйнуванню. Археологи сподіваються, що після реставрації колекцію виставлять у музеї Анталії.

Вчені переконані: відкриття в Адрасані стане ключовим для розуміння морської торгівлі античного світу. Стародавній корабель, який мовчки пролежав під водою дві тисячі років, тепер розповідає історію про людей, які вміли торгувати, подорожувати й берегти своє ремесло навіть на хвилях історії.

Як повідомлялось, на дні Тихого океану науковці знайшли унікальне старе "родовище". Цей скарб не виблискує як коштовності, проте його вміст цінних металів переважає всі відомі світові запаси на суходолі.

Також поблизу Галілейського моря археологи знайшли рідкісний скарб візантійської доби — золоті монети та прикраси, яким майже 1 400 років. Ця знахідка особливо цінна, адже виявлена в регіоні, який тривалий час був зоною жорстоких військових конфліктів.