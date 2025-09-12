Революция на рельсах — Uber запустит собственные скоростные поезда

Скоростной поезд. Фото иллюстративное: Unsplash

Американская компания Uber сотрудничает с британским стартапом Gemini Trains для запуска парка скоростных поездов "Uber Trains". Планируется, что они соединят Лондон с Парижем, Брюсселем и Лиллем, начиная с 2029 года.

Главный узел Uber планирует расположить на станции Stratford International в восточном Лондоне. Отмечается, что это решение обеспечит плавное движение транспорта, а также использует отличное местное сообщение, в частности благодаря недавно открытой линии Elizabeth. Промежуточные остановки также планируются в Лилле (Франция) и Эббсфлите (Великобритания) в Кенте, станции, которую Eurostar покинул на несколько лет.

Ожидается, что в общей сложности десять ежедневных рейсов соединят британскую столицу с континентом, а также запланировано продолжение в Германию, в частности в Кельн. Эта инициатива вполне может положить конец исторической монополии Eurostar через Ла-Манш.

Где будут продавать билеты на поезда

Еще одно преимущество этого проекта заключается в его цифровом подходе. Билеты на поезда Uber должны быть доступны непосредственно в приложении Uber, которое уже используют миллионы пользователей для заказа такси или частного транспорта, проката велосипедов, самокатов или поездок на пароме.

Этот мультимодальный подход "суперприложения" является частью стратегии расширения бренда, который уже установил партнерские отношения с железнодорожными операторами в Испании и Великобритании.

