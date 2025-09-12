Відео
Uber запустить власні поїзди — до яких міст курсуватимуть

Дата публікації: 12 вересня 2025 17:25
Революція на рейках — Uber запустить власні швидкісні потяги
Швидкісний потяг. Фото ілюстративне: Unsplash

Американська компанія Uber співпрацює з британським стартапом Gemini Trains для запуску парку швидкісних поїздів "Uber Trains". Планується, що вони з’єднають Лондон з Парижем, Брюсселем та Ліллем, починаючи з 2029 року.

Про це повідомляє медіаканал Creapills.

Реклама
Читайте також:

Головний вузол Uber планує розташувати на станції Stratford International у східному Лондоні. Зазначається, що це рішення забезпечить плавніший рух транспорту, а також використає чудове місцеве сполучення, зокрема завдяки нещодавно відкритій лінії Elizabeth. Проміжні зупинки також плануються в Ліллі (Франція) та Еббсфліті (Великобританія) в Кенті, станції, яку Eurostar покинув на кілька років.

Очікується, що загалом десять щоденних рейсів з'єднають британську столицю з континентом, а також заплановано продовження до Німеччини, зокрема до Кельна. Ця ініціатива цілком може покласти край історичній монополії Eurostar через Ла-Манш.

Де продаватимуть квитки на потяги

Ще одна перевага цього проєкту полягає в його цифровому підході. Квитки на поїзди Uber мають бути доступні безпосередньо в додатку Uber, який вже використовують мільйони користувачів для замовлення таксі чи приватного транспорту, прокату велосипедів, самокатів або поїздок на поромі. 

Цей мультимодальний підхід "супердодатку" є частиною стратегії розширення бренду, який вже встановив партнерські відносини із залізничними операторами в Іспанії та Великій Британії.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги на популярних напрямках восени. Поїзди курсуватимуть між Львовом, Одесою та Києвом у вересні. Квитки доступні у купейних вагонах із сидячими місцями.

Також дізнавайтеся, скільки коштують квитки на потяги Укрзалізниці з Києва до Варшави у вересні 2025 року.

