В Китае построили уникальный вантовый мост — как он выглядит

В Китае построили уникальный вантовый мост — как он выглядит

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 20:48
Самый длинный в мире вантовый мост — в какой стране его построили (видео)
Новый вантовый мост в Китае. Скриншот из видео

В XXI веке о китайских мостах известно, наверное, в каждом уголке мира. Сооружения всегда поражают своей грандиозностью и масштабами строительства. Так, недавно в стране открыли мост Чантай-Янцзы — крупнейшее в мире вантовое сооружение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Почему новый мост в Китае уникален

Новостройка на реке Янцзы соединяет три транспортные ветки, пишет издание Interestingengineering, а именно:

  • скоростную автомагистраль;
  • обычную дорогу;
  • железную дорогу, по которой курсируют междугородние поезда.

Мост длиной в 10,3 км имеет башни, высота которых составляет 350 метров — это почти 120-этажное здание. Башни моста из стали и бетона получили ромбовидную форму — для повышения прочности и гибкости, если температура воздуха будет колебаться.

Поддержку основной палубе оказывают тросы, которые к тому же обеспечивают равномерное распределение нагрузки. Нижний ярус является асимметричным: с одной стороны проложен железнодорожный путь, где поезда могут двигаться со скоростью до 200 км/ч, а с другой есть обычная местная дорога. Это первый случай реализации схемы параллельного движения транспорта на таком масштабном мосту.

Мост построили за шесть лет. Во время сооружения китайские строители работали с современными технологиями, среди которых были специальные краны со спутниковым управлением.

Новый мост в Китае установил сразу несколько мировых рекордов. Он является самым длинным в мире грузовым мостом, самым длинным комбинированным автомобильно-железнодорожным мостом со стальными фермами. А еще это мост с самой большой непрерывной длиной стальных балок.

Ранее сообщалось, что в Китае изобрели технологию, благодаря которой можно производить железо на водороде. Производственная линия уже заработала на заводе в Баюйцюане. Узнавайте также, где может появиться крупнейший завод по производству "зеленого" водорода.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
