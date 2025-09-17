Найдовший у світі вантовий міст — в якій країні його збудували (відео)

Новий вантовий міст у Китаї. Скриншот з відео

У XXI столітті про китайські мости відомо, напевно, у кожному куточку світу. Споруди завжди вражають своєю грандіозністю та масштабами будівництва. Так, нещодавно в країні відкрили міст Чантай-Янцзи — найбільшу у світі вантову споруду.

розповідає про це детальніше.

Чому новий міст у Китаї унікальний

Новобудова на річці Янцзи сполучає три транспортні гілки, пише видання Interestingengineering, а саме:

швидкісну автомагістраль;

звичайну дорогу;

залізницю, по якій курсують міжміські поїзди.

Міст завдовжки у 10,3 км має башти, висота яких становить 350 метрів — це майже 120-поверхова будівля. Башти моста зі сталі та бетону отримали ромбоподібну форму — для підвищення міцності й гнучкості, якщо температура повітря коливатиметься.

Підтримку основній палубі надають троси, які до того ж забезпечують рівномірний розподіл навантаження. Нижній ярус є асиметричним: із одного боку прокладена залізнична колія, де поїзди можуть рухатися зі швидкістю до 200 км/год, а з іншого є звичайна місцева дорога. Це перший випадок реалізації схеми паралельного руху транспорту на такому масштабному мосту.

Міст збудували за шість років. Під час спорудження китайські будівельники працювали з сучасними технологіями, серед яких були спеціальні крани з супутниковим управлінням.

Новий міст у Китаї встановив одразу кілька світових рекордів. Він є найдовшим у світі вантовим мостом, найдовшим комбінованим автомобільно-залізничним мостом зі сталевими фермами. А ще це міст із найбільшою неперервною довжиною сталевих балок.

Раніше повідомлялося, що в Китаї винайшли технологію, завдяки якій можна виробляти залізо на водні. Виробнича лінія вже запрацювала на заводі в Баюйцюані.