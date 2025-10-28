Видео
В Египте нашли существо, пережившее динозавров — что известно

В Египте нашли существо, пережившее динозавров — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 10:35
обновлено: 10:26
Новый взгляд на эволюцию — какое необычное существо нашли ученые в Египте (фото)
Крокодил с раскрытой пастью. Фото иллюстративное: Freepik

Представление о развитии древних хищников может быть изменено — ученые из Египта сделали невероятное открытие. В Западной пустыне, вблизи оазисов Харга и Барис, они нашли останки существа, которое жило более 80 миллионов лет назад. Это был новый вид морского крокодила — Wadisuchus kassabi, который стал древнейшим известным представителем семейства Dyrosauridae.

Этот хищник имел длинное, узкое рыло, тело около 4 метров и зубы, похожие на иглы, пишет издание Interesting Engineering. Он прекрасно чувствовал себя в прибрежных водах, охотясь на рыбу и черепах.

Как выглядел древний морской крокодил

Благодаря 3D-моделям и КТ-сканированию ученые исследовали несколько черепов и частей морды четырех особей разного возраста. Это позволило понять, как Wadisuchus kassabi развивался и приспосабливался к условиям жизни.

Его ноздри были расположены сверху — это помогало дышать, не выходя из воды. А количество зубов на конце морды — четыре, а не пять, как у предшественников — свидетельствовало об эволюционных изменениях в структуре челюстей.

Что открыла находка ученым

"Этот вид имеет решающее значение для понимания происхождения Dyrosauridae", — пояснила Сара Сабер, главный автор исследования и преподаватель университета Асиута.

По ее словам, новые данные доказывают, что эти древние крокодилы начали развиваться значительно раньше, чем считалось — примерно 87-83 миллиона лет назад, а не 72-66. Это означает, что Африка была колыбелью для первых Dyrosauridae, а не Америка, как предполагали ранее.

 

В Египте нашли существо, пережившее динозавров — что известно - фото 1
Сара Сабер с окаменелостями крокодила Wadisuchus kassabi. Фото: Hesham Sallam

Кто такие Dyrosauridae и почему они уникальны

Это семейство древних крокодилов пережило массовое вымирание, которое уничтожило динозавров. Их способность адаптироваться к изменениям климата и пищевых условий помогла выжить в переходный период между мелом и палеогеном.

Их вытянутые челюсти и острые зубы свидетельствуют, что Dyrosauridae были настоящими охотниками морей. Wadisuchus kassabi стал одним из первых шагов в этой эволюционной ветви — предком видов, которые затем расселились по всему миру.

Почему эта находка важна для Египта

"Значение Wadisuchus не только в том, что он открывает новую страницу эволюции этих крокодилов, но и напоминает: Западная пустыня Египта все еще скрывает сокровища древнего прошлого", — отметил Белал Салем, аспирант Университета Огайо и член группы Sallam Lab.

Ученый подчеркнул, что места, где находят такие остатки, надо охранять — "это наследие для будущих поколений египтян".

Название Wadisuchus kassabi имеет символическое значение. Оно происходит от слова "вади" — "долина" на арабском, что указывает на место находки в Новой Долине, и "сухус" — от имени древнеегипетского бога-крокодила Собека, покровителя воды и силы.

Находка Wadisuchus kassabi подтверждает: Египет становится одним из ключевых регионов в исследовании древней жизни. Здесь регулярно обнаруживают уникальные останки морских рептилий, динозавров и млекопитающих, которые жили десятки миллионов лет назад.

Для ученых это не только еще один экспонат в музее, а доказательство того, как живая природа менялась после крупных катастроф. А для человечества — напоминание, что даже в бескрайних песках можно найти частичку истории Земли, которой более 80 миллионов лет.

Как сообщалось, археологи обнаружили на севере Синайской пустыни в Телль-эль-Харуб крепость возрастом более 3 500 лет. Это открытие, расположенное вблизи побережья Средиземного моря, считается одним из самых интересных за последние годы из-за необычной зигзагообразной стены сооружения.

А на склоне горы Байгун в китайской провинции Цинхай ученые обнаружили загадочные цилиндрические объекты, известные как Байгунские трубы. Эти образования были найдены как в пещерах, так и в почве возле озера Тосон, и их возраст, по оценкам, составляет более 150 тысяч лет. Такая значительная древность поставила исследователей в тупик относительно их происхождения.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
