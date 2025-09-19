Ученые растерялись — в Китае нашли трубы возрастом в тысячелетия

Найденные трубы в Китае. Фото: Unionrayo

В китайской провинции Цинхай, на склоне горы Байгун, были найдены объекты, поставившие ученых в тупик. Речь идет о так называемых Байгунских трубах — цилиндрических образованиях, которые обнаружили как в пещерах, так и в почве вблизи озера Тосон. Самое интригующее то, что их возраст оценивают в более чем 150 тысяч лет.

Их диаметр варьируется от нескольких сантиметров до более сорока, пишет издание Unionrayo. Некоторые из труб выходят прямо из каменных стен, другие тянутся вглубь озера.

Химический состав и тайна неизвестных примесей

Анализ образцов показал, что:

30-40% материала состоит из оксида железа;

остальное — кремний и оксид кальция;

около 8-10% элементов остаются неизвестными для науки.

Еще одна странность — во фрагментах нашли органические остатки, похожие на растительные. Это породило новую волну дискуссий: имеем ли мы дело с геологическим процессом, или с явлением, которое не поддается простым объяснениям?

Теория окаменелых корней

Самая распространенная среди ученых версия заключается в том, что трубы — это окаменевшие корни деревьев. Со временем органическая ткань разложилась, а минералы, богатые железом, проникли во внутренние полости, образовав твердые цилиндры.

Такой процесс известен как диагенез, и его уже фиксировали в других регионах мира. Однако масштабы явления в Байгуне остаются исключительными.

Гипотеза минеральных отложений

Еще одна научная версия объясняет происхождение труб древними наводнениями. Потоки воды могли приносить богатые железом и кальцием отложения, которые со временем оседали в трещинах горных пород, образуя вытянутые цилиндрические формы.

Эта теория согласуется с химическим составом, однако оставляет вопрос: почему форма образований настолько правильная, а их структура — настолько устойчива?

Фантастические предположения

Не обошлось и без более смелых гипотез. Самые популярные из них:

трубы создала неизвестная древняя цивилизация, существовавшая задолго до людей современного типа;

образования являются остатками деятельности инопланетян;

это сознательно изготовленные сооружения, которые со временем подверглись минерализации.

Аргументом в пользу этих версий называют удивительную регулярность форм. Однако никаких доказательств того, что трубы имеют искусственное происхождение, до сих пор не обнаружено.

Специалисты склоняются к природным версиям, однако оставляют открытым вопрос о неизвестных примесях в составе.

Значение находки

Трубы Байгун остаются уникальным явлением, которое напоминает о сложности геологических процессов. Они заставляют пересматривать знания об истории Земли, ведь 150 тысяч лет назад человечество, по современным данным, не имело технологий для создания подобных структур.

Находка сравнивается с другими геологическими аномалиями, такими как Критические черепа или Антикитерский механизм, что подчеркивает, насколько много тайн еще скрывает наша планета.

В 2025 году ученые планируют новые исследования с использованием современных технологий, таких как лазерное сканирование и спектроскопия высокого разрешения. Эти методы могут помочь определить, являются ли трубы частью большей системы, и раскрыть их происхождение.

