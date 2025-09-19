Науковці розгубилися — у Китаї знайшли труби віком у тисячоліття

Знайдені труби у Китаї. Фото: Unionrayo

У китайській провінції Цинхай, на схилі гори Байгун, було знайдено об’єкти, що поставили учених у глухий кут. Йдеться про так звані Байгунські труби — циліндричні утворення, які виявили як у печерах, так і в ґрунті поблизу озера Тосон. Найбільш інтригуюче те, що їхній вік оцінюють у понад 150 тисяч років.

Їхній діаметр варіюється від кількох сантиметрів до понад сорока, пише видання Unionrayo. Деякі з труб виходять просто з кам’яних стін, інші тягнуться вглиб озера.

Реклама

Читайте також:

Хімічний склад і таємниця невідомих домішок

Аналіз зразків показав, що:

30-40% матеріалу складається з оксиду заліза;

решта — кремній та оксид кальцію;

близько 8-10% елементів залишаються невідомими для науки.

Ще одна дивина — у фрагментах знайшли органічні рештки, схожі на рослинні. Це породило нову хвилю дискусій: чи маємо ми справу з геологічним процесом, чи з явищем, яке не піддається простим поясненням?

Теорія скам’янілого коріння

Найпоширеніша серед науковців версія полягає в тому, що труби — це скам’яніле коріння дерев. З часом органічна тканина розклалася, а мінерали, багаті на залізо, проникли у внутрішні порожнини, утворивши тверді циліндри.

Такий процес відомий як діагенез, і його вже фіксували в інших регіонах світу. Проте масштаби явища в Байгуні залишаються винятковими.

Гіпотеза мінеральних відкладень

Ще одна наукова версія пояснює походження труб давніми повенями. Потоки води могли приносити багаті на залізо та кальцій відкладення, що з часом осідали в тріщинах гірських порід, утворюючи витягнуті циліндричні форми.

Ця теорія узгоджується з хімічним складом, проте залишає питання: чому форма утворень настільки правильна, а їхня структура — настільки стійка?

Фантастичні припущення

Не обійшлося й без більш сміливих гіпотез. Найпопулярніші з них:

труби створила невідома давня цивілізація, яка існувала задовго до людей сучасного типу;

утворення є залишками діяльності інопланетян;

це свідомо виготовлені споруди, які з часом зазнали мінералізації.

Аргументом на користь цих версій називають дивовижну регулярність форм. Однак жодних доказів того, що труби мають штучне походження, досі не виявлено.

Фахівці схиляються до природних версій, однак залишають відкритим питання про невідомі домішки у складі.

Значення знахідки

Труби Байгун залишаються унікальним явищем, яке нагадує про складність геологічних процесів. Вони змушують переглядати знання про історію Землі, адже 150 тисяч років тому людство, за сучасними даними, не мало технологій для створення подібних структур.

Знахідка порівнюється з іншими геологічними аномаліями, як-от Криті черепи чи Антикітерський механізм, що підкреслює, наскільки багато таємниць ще ховає наша планета.

У 2025 році вчені планують нові дослідження з використанням сучасних технологій, таких як лазерне сканування та спектроскопія високої роздільної здатності. Ці методи можуть допомогти визначити, чи є труби частиною більшої системи, і розкрити їхнє походження.

Як повідомлялось, заглиблені під шари порід, стародавні русла річок приховують багаті поклади розсипного золота. Ці невидимі на поверхні палеорусла, що сформувалися мільйони років тому, є важливими як для золотовидобутку, так і для дослідження геологічної історії нашої планети.

Також у римському форті Магна, що розташований неподалік Адріанового валу, археологи виявили справжню сенсацію — надзвичайно великий черевик довжиною 32,6 см. Ця знахідка стала важливою подією не лише для британської, а й для світової археології.