Україна
Головна Індустрії У Єгипті знайшли істоту, яка пережила динозаврів — що відомо

У Єгипті знайшли істоту, яка пережила динозаврів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:35
Оновлено: 10:26
Новий погляд на еволюцію — яку незвичну істоту знайшли вчені в Єгипті (фото)
Крокодил з розкритою пащею. Фото ілюстративне: Freepik

Уявлення про розвиток стародавніх хижаків може бути змінено — вчені з Єгипту зробили неймовірне відкриття. У Західній пустелі, поблизу оаз Харга та Баріс, вони знайшли рештки істоти, яка жила понад 80 мільйонів років тому. Це був новий вид морського крокодила — Wadisuchus kassabi, що став найдавнішим відомим представником родини Dyrosauridae.

Цей хижак мав довге, вузьке рило, тіло близько 4 метрів і зуби, схожі на голки, пише видання Interesting Engineering. Він чудово почувався у прибережних водах, полюючи на рибу й черепах.

Читайте також:

Який вигляд мав стародавній морський крокодил

Завдяки 3D-моделям і КТ-скануванню вчені дослідили кілька черепів і частин морди чотирьох особин різного віку. Це дозволило зрозуміти, як Wadisuchus kassabi розвивався і пристосовувався до умов життя.

Його ніздрі були розташовані зверху — це допомагало дихати, не виходячи з води. А кількість зубів на кінці морди — чотири, а не п’ять, як у попередників — свідчила про еволюційні зміни у структурі щелеп.

Що відкрила знахідка вченим

"Цей вид має вирішальне значення для розуміння походження Dyrosauridae", — пояснила Сара Сабер, головна авторка дослідження та викладачка університету Асіута.

За її словами, нові дані доводять, що ці стародавні крокодили почали розвиватися значно раніше, ніж вважалося — приблизно 87-83 мільйони років тому, а не 72-66. Це означає, що Африка була колискою для перших Dyrosauridae, а не Америка, як припускали раніше.

 

У Єгипті знайшли істоту, яка пережила динозаврів — що відомо - фото 1
Сара Сабер з скам’янілостями крокодила Wadisuchus kassabi. Фото: Hesham Sallam

Хто такі Dyrosauridae і чому вони унікальні

Ця родина стародавніх крокодилів пережила масове вимирання, яке знищило динозаврів. Їхня здатність адаптуватися до змін клімату і харчових умов допомогла вижити в перехідний період між крейдою та палеогеном.

Їхні витягнуті щелепи й гострі зуби свідчать, що Dyrosauridae були справжніми мисливцями морів. Wadisuchus kassabi став одним із перших кроків у цій еволюційній гілці — предком видів, які потім розселилися по всьому світу.

Чому ця знахідка важлива для Єгипту

"Значення Wadisuchus не лише в тому, що він відкриває нову сторінку еволюції цих крокодилів, але й нагадує: Західна пустеля Єгипту все ще приховує скарби давнього минулого", — зазначив Белал Салем, аспірант Університету Огайо та член групи Sallam Lab.

Учений наголосив, що місця, де знаходять такі рештки, треба охороняти — "це спадщина для майбутніх поколінь єгиптян".

Назва Wadisuchus kassabi має символічне значення. Вона походить від слова "ваді" — "долина" арабською, що вказує на місце знахідки в Новій Долині, та "сухус" — від імені староєгипетського бога-крокодила Собека, покровителя води та сили.

Знахідка Wadisuchus kassabi підтверджує: Єгипет стає одним із ключових регіонів у дослідженні давнього життя. Тут регулярно виявляють унікальні рештки морських рептилій, динозаврів і ссавців, які жили десятки мільйонів років тому.

Для науковців це не лише ще один експонат у музеї, а доказ того, як жива природа змінювалася після великих катастроф. А для людства — нагадування, що навіть у безкраїх пісках можна знайти частинку історії Землі, якій понад 80 мільйонів років.

Як повідомлялось, археологи виявили на півночі Синайської пустелі у Телль-ель-Харуб фортецю віком понад 3 500 років. Це відкриття, розташоване поблизу узбережжя Середземного моря, вважається одним із найцікавіших за останні роки через незвичну зигзагоподібну стіну споруди.

А на схилі гори Байгун у китайській провінції Цинхай вчені виявили загадкові циліндричні об'єкти, відомі як Байгунські труби. Ці утворення були знайдені як у печерах, так і в ґрунті біля озера Тосон, і їхній вік, за оцінками, становить понад 150 тисяч років. Така значна давнина поставила дослідників у глухий кут щодо їхнього походження.

археологія Єгипет відкриття вчені археологи
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
