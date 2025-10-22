Археологи виявили фортецю віком 3 500 років у Синайській пустелі — чим вона унікальна (фото)

Фортеця в пустелі Єгипту. Фото: mota.gov.eg

На півночі Синайської пустелі в Єгипті археологи зробили відкриття, яке вже називають одним із найцікавіших за останні роки. Вони виявили фортецю віком понад 3 500 років із незвичною зигзагоподібною стіною. Місце розкопок — Телль-ель-Харуб, поблизу узбережжя Середземного моря.

Будівля вразила науковців тим, наскільки добре вона збереглася, пише видання Live Science. У приміщеннях знайшли печі, залишки посуду та навіть шматок скам’янілого тіста, яке, ймовірно, так і не встигли спекти солдати.

Хто і коли побудував фортецю

За оцінками єгипетського Міністерства туризму і старожитностей, форт звели приблизно за часів фараона Тутмоса I (1504-1492 рр. до н.е.). Саме він розширив кордони Єгипетської імперії до територій сучасної Сирії, тож стратегічне розташування споруди цілком логічне.

Фортеця займала площу близько 0,8 гектара і контролювала ділянку стародавнього військового шляху — "Шлях Гора". Цей шлях, названий на честь бога війни і неба, з’єднував дельту Нілу з регіонами Східного Середземномор’я.

Який вигляд мала оборона давньої споруди

Особливу увагу дослідники приділили зигзагоподібній стіні, що розділяла західну частину фортеці. За словами заступника міністра археології Нижнього Єгипту Хешама Хусейна, така форма допомагала стіні витримувати тиск піщаних вітрів і робила укріплення стійкішими до ерозії.

Стародавня фортеця на Синаї. Фото: mota.gov.eg

У нішах стін археологи знайшли печі, якими, ймовірно, користувалися воїни у повсякденному житті. Саме поруч із однією з них команда виявила унікальну знахідку — скам’яніле тісто, яке пролежало понад три тисячі років.

Скільки воїнів захищало стародавню фортецю

Дослідники припускають, що гарнізон міг налічувати від 400 до 700 солдатів. Усередині фортеці знайдено двори, комори, житлові приміщення та навіть уламки вулканічної породи з Егейських островів, які могли використовувати під час будівництва.

На території укріплення археологи виявили 11 оборонних веж і ритуальні "фундаментні поклади" — посудини, закопані під час зведення форту. На деяких із них викарбуване ім’я Тутмоса I.

Фортечна стіна. Фото: mota.gov.eg

Що означає відкриття для історії Єгипту

Професор антропології Грегорі Мамфорд, зазначає, що знахідка допоможе краще зрозуміти, як саме Єгипет охороняв свій східний кордон понад три тисячі років тому. За його словами, такі дослідження дають змогу простежити, як будувалася військова стратегія держави в період її найвищої могутності.

"Це відкриття важливе, адже підтверджує, що Тутмос I справді створив потужну систему оборони, яка дозволила Єгипту контролювати східне узбережжя Середземного моря", — наголосив єгиптолог Джеймс Гоффмаєр, який досліджував сусідню фортецю Телль-ель-Борг.

