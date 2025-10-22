Археологи обнаружили крепость возрастом 3 500 лет в Синайской пустыне — чем она уникальна (фото)

Крепость в пустыне Египта. Фото: mota.gov.eg

На севере Синайской пустыни в Египте археологи сделали открытие, которое уже называют одним из самых интересных за последние годы. Они обнаружили крепость возрастом более 3 500 лет с необычной зигзагообразной стеной. Место раскопок — Телль-эль-Харуб, вблизи побережья Средиземного моря.

Здание поразило ученых тем, насколько хорошо оно сохранилось, пишет издание Live Science. В помещениях нашли печи, остатки посуды и даже кусок окаменевшего теста, которое, вероятно, так и не успели испечь солдаты.

Кто и когда построил крепость

По оценкам египетского Министерства туризма и древностей, форт возвели примерно во времена фараона Тутмоса I (1504-1492 гг. до н.э.). Именно он расширил границы Египетской империи до территорий современной Сирии, поэтому стратегическое расположение сооружения вполне логично.

Крепость занимала площадь около 0,8 гектара и контролировала участок древнего военного пути — "Путь Гора". Этот путь, названный в честь бога войны и неба, соединял дельту Нила с регионами Восточного Средиземноморья.

Как выглядела оборона древнего сооружения

Особое внимание исследователи уделили зигзагообразной стене, разделявшей западную часть крепости. По словам заместителя министра археологии Нижнего Египта Хешама Хусейна, такая форма помогала стене выдерживать давление песчаных ветров и делала укрепления более устойчивыми к эрозии.

Древняя крепость на Синае. Фото: mota.gov.eg

В нишах стен археологи нашли печи, которыми, вероятно, пользовались воины в повседневной жизни. Именно рядом с одной из них команда обнаружила уникальную находку — окаменевшее тесто, которое пролежало более трех тысяч лет.

Сколько воинов защищало древнюю крепость

Исследователи предполагают, что гарнизон мог насчитывать от 400 до 700 солдат. Внутри крепости найдены дворы, кладовые, жилые помещения и даже обломки вулканической породы с Эгейских островов, которые могли использовать при строительстве.

На территории укрепления археологи обнаружили 11 оборонительных башен и ритуальные "фундаментные залежи" — сосуды, закопанные во время возведения форта. На некоторых из них выгравировано имя Тутмоса I.

Крепостная стена. Фото: mota.gov.eg

Что означает открытие для истории Египта

Профессор антропологии Грегори Мамфорд, отмечает, что находка поможет лучше понять, как Египет охранял свою восточную границу более трех тысяч лет назад. По его словам, такие исследования позволяют проследить, как строилась военная стратегия государства в период его наивысшего могущества.

"Это открытие важно, ведь подтверждает, что Тутмос I действительно создал мощную систему обороны, которая позволила Египту контролировать восточное побережье Средиземного моря", — отметил египтолог Джеймс Хоффмайер, который исследовал соседнюю крепость Телль-эль-Борг.

