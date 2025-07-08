Сколько золота в мире добыли люди — есть ответ ученых

Золото. Фото: Unsplash

Золото — один из самых драгоценных металлов, который является основой для украшений. Также его используют в производстве и технологиях. При этом большая часть золота на Земле находится не в концентрированных месторождениях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько золота удалось добыть человечеству и сколько еще осталось запасов.

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Добыча золота — сколько тонн получило человечество

Как пишет издание Live Science, по оценкам Геологической службы США, за всю историю человечество добыло около 206 тысяч тонн золота из горных пород и рек. Интересно, что совсем другие данные приводит Всемирный совет по золоту: там считают, что по состоянию на сейчас в мире добыто более 238 тысяч тонн этого металла.

Почти 45% этого золота понадобилось для того, чтобы изготовить украшения, еще 22% находятся в коллекциях в виде золотых слитков и монет, а 17% хранят центральные банки разных стран.

Люди добыли значительную часть золота, которое можно экономически извлечь из земной коры, но это малая часть запаса. В последнем отчете USGS Mineral Commodity Summaries говорится о том, что недобытыми остаются около 70 550 тонн золота, которое находится в экономически жизнеспособных месторождениях.

Согласно отчету, страны с наибольшими неразработанными запасами золота — РФ, Австралия и Южная Африка, но в 2024 году Китаю удалось опередить все страны в добыче золота. При этом в Калифорнийском университете в Беркли предполагают, что основная часть запасов золота расположена вне концентрированных месторождений. Так, крошечные частицы и самородки золота, которые не стоит добывать, встречаются во всей земной коре, и они очень часто встречаются в морской воде и магматических породах.

В то же время в ядре Земли находится 99% мировых запасов золота — этого хватит, чтобы покрыть планету слоем толщиной 0,5 метров.

Напомним, что в Южной Африке построена самая глубокая в мире золоторудная шахта. Так, вертикальная глубина ее выработок достигает более 4 километров.

Также мы писали о том, что в мире началась новая "золотая лихорадка". Состоятельные инвесторы активно перемещают свои драгоценные металлы в Сингапур.