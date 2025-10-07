Видео
Главная Индустрии Цены на золото близки к рекорду — как на это повлиял доллар

Цены на золото близки к рекорду — как на это повлиял доллар

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:25
Цены на золото приближаются к рекорду — что толкает стоимость металла вверх
Слитки золота и доллары. Фото: Unsplash

Стоимость золота впервые приближается к 4 000 долларов за унцию. Драгоценный металл находится на пути к своему лучшему году с 1970-х годов, что вызывает беспокойство среди инвесторов.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в этом году инвесторы, банки и финансовые учреждения по всему миру активно покупают золото. Спрос вырос настолько, что цена поднялась почти на 50%, и сейчас унция драгоценного металла приближается к отметке в 4 000 долларов.

Это делает 2025 год самым успешным для золота с 1979-го, когда оно уже переживало подобный всплеск из-за инфляции, ослабления доллара и политической напряженности.

Аналитики считают, что сегодня ситуация похожа: мировая экономика нестабильна, а политические события лишь добавляют неопределенности. На фоне возможной приостановки работы правительства США инвесторы пытаются уменьшить зависимость от американских долларов и ищут более надежные способы сохранить свои деньги

Почему доверие к доллару падает, а золото снова "в моде"

Золото выигрывает еще и потому, что традиционные "тихие гавани" — доллар и государственные облигации США — потеряли часть привлекательности. Федеральная резервная система снижает процентные ставки, из-за чего доллар в этом году уже упал примерно на 10%. К тому же государственный долг США растет, а кредитный рейтинг страны снизился после решения агентства Moody's.

Не лучше чувствуют себя и другие мировые валюты. Японская иена подешевела после смены политического руководства, а евро ослаб из-за внезапной отставки премьера Франции. Такие события лишь усиливают желание инвесторов вложиться в золото — актив, который остается стабильным даже во времена политических и экономических бурь.

По словам Райана Макинтайра, старшего партнера компании Sprott, специализирующейся на инвестициях в драгоценные металлы, главная причина роста - неопределенность. Все — от геополитики до цикла процентных ставок — заставляет людей искать защиту.

Что будет с ценами на золото дальше

По данным Goldman Sachs, только в сентябре инвесторы через биржевые фонды приобрели более 100 тонн золота. Банк прогнозирует, что к концу следующего года цена может вырасти до 4 900 долларов за унцию. Подобные тенденции подтверждает и Barclays — приток средств в фонды, хранящие золото, стал одним из крупнейших за последние 20 лет.

Рост стоимости металла положительно повлиял и на компании, занимающиеся его добычей. Индекс золотодобывающих предприятий Нью-Йоркской биржи удвоился с начала года.

Кроме того, золото активно покупают не только частные инвесторы, но и центральные банки. Они уменьшают долю активов в долларах и увеличивают запасы золота, которое все чаще рассматривается как стратегический резерв.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
