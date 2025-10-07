Ціни на золото наближаються до рекорду — що штовхає вартість металу догори

Зливки золота та долари. Фото: Unsplash

Вартість золота вперше наближається до 4 000 доларів за унцію. Дорогоцінний метал перебуває на шляху до свого найкращого року з 1970-х років, що викликає занепокоєння серед інвесторів.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що цього року інвестори, банки та фінансові установи по всьому світу активно купують золото. Попит зріс настільки, що ціна піднялася майже на 50%, і зараз унція дорогоцінного металу наближається до позначки в 4 000 доларів.

Це робить 2025 рік найуспішнішим для золота з 1979-го, коли воно вже переживало подібний сплеск через інфляцію, ослаблення долара та політичну напруженість.

Аналітики вважають, що сьогодні ситуація схожа: світова економіка нестабільна, а політичні події лише додають невизначеності. На тлі можливого призупинення роботи уряду США інвестори намагаються зменшити залежність від американських доларів і шукають більш надійні способи зберегти свої гроші

Чому довіра до долара падає, а золото знову "в моді"

Золото виграє ще й тому, що традиційні "тихі гавані" — долар і державні облігації США — втратили частину привабливості. Федеральна резервна система знижує процентні ставки, через що долар цього року вже впав приблизно на 10%. До того ж державний борг США росте, а кредитний рейтинг країни знизився після рішення агентства Moody’s.

Не краще почуваються й інші світові валюти. Японська єна подешевшала після зміни політичного керівництва, а євро ослаб через раптову відставку прем’єра Франції. Такі події лише підсилюють бажання інвесторів вкластися в золото — актив, який залишається стабільним навіть у часи політичних і економічних бур.

За словами Раяна Макінтайра, старшого партнера компанії Sprott, що спеціалізується на інвестиціях у дорогоцінні метали, головна причина зростання — невизначеність. Усе — від геополітики до циклу процентних ставок — змушує людей шукати захист.

Що буде з цінами на золото далі

За даними Goldman Sachs, лише у вересні інвестори через біржові фонди придбали понад 100 тонн золота. Банк прогнозує, що до кінця наступного року ціна може зрости до 4 900 доларів за унцію. Подібні тенденції підтверджує і Barclays — приплив коштів у фонди, що зберігають золото, став одним із найбільших за останні 20 років.

Зростання вартості металу позитивно вплинуло й на компанії, що займаються його видобутком. Індекс золотодобувних підприємств Нью-Йоркської біржі подвоївся з початку року.

Крім того, золото активно купують не лише приватні інвестори, а й центральні банки. Вони зменшують частку активів у доларах і збільшують запаси золота, яке дедалі частіше розглядається як стратегічний резерв.

