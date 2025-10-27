Видео
Україна
Транзит газа на новых условиях — какой тариф для Украины

Транзит газа на новых условиях — какой тариф для Украины

Дата публикации 27 октября 2025 18:01
обновлено: 18:01
Транзит газа через Украину — как в Евросоюзе переписали тариф
Рабочий возле газовых труб. Фото: УНИАН

Правительство Молдовы решило вдвое снизить тариф на транзит газа в Украину через Трансбалканский коридор. Скидка будет действовать во время отопительного сезона 2025-2026 годов.

Сообщение об этом появилось на сайте Национального агентства по регулированию энергетики Молдовы (ANRE).

Читайте также:

Сколько будет стоить транзит газа для Украины

Отмечается, что с ноября 2025 года по апрель 2026-го на транспортировку газа в точках межсоединения Каушень и Гребеники, будет действовать скидка в 50%. Аналогичную скидку также согласовал румынский оператор транспортной системы SA Transgaz.

Также инициативу уже поддержали операторы систем передачи природного газа Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Это поможет:

  • укрепить энергетическую безопасность региона;
  • обеспечить поставки природного газа в Украину;
  • транспортировать природный газ из Греции в Украину;
  • диверсифицировать маршруты и источники поставок газа;
  • увеличить объемы транспортировки и снизить тарифы для пользователей газотранспортной системы.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2025 года Нафтогаз впервые в истории подписал соглашение о покупке газа у Азербайджана. Топливо будет поставляться по Трансбалканскому маршруту.

Тестовая поставка осуществлялась через Румынию и Болгарию до украинской границы. В Нафтогазе называли это событие частью более широкой стратегии Украины по обеспечению стабильных поставок газа в условиях войны и разрушения энергетической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что населению могут ограничить поставки газа, если РФ продолжит удары по энергоинфраструктуре. Правительство уже подготовило для регионов соответствующий план. Также мы писали, что Норвегия предоставит Украине 150 млн долларов. Эти деньги нужны, чтобы закупить дополнительные объемы газа.

Молдова Украина газ транзит цена
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
