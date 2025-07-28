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Головна Індустрії Нафтогаз уклав історичну угоду на постачання газу з Азербайджану

Нафтогаз уклав історичну угоду на постачання газу з Азербайджану

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 12:00
Україна вперше імпортує газ з Азербайджану Трансбалканським шляхом — що відомо
Чоловік серед газопроводів. Фото: naftogaz.com

Україна зробила історичний крок у зміцненні своєї енергетичної безпеки, уклавши першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Цей крок не лише диверсифікує джерела постачання енергоресурсів, а й відкриває двері для довгострокової співпраці між двома країнами.

Як повідомила пресслужба Нафтогазу, угода з компанією SOCAR стала першим досвідом імпорту газу з Азербайджану Трансбалканським маршрутом. 

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"Тестова поставка здійснюється маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон. Це — невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці", — зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Ця подія є частиною ширшої стратегії України щодо забезпечення стабільного постачання газу в умовах війни та руйнування енергетичної інфраструктури.

Трансбалканський маршрут як новий шлях постачання

Трансбалканський маршрут, що проходить через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову, став доступним для України з травня 2025 року. Цей шлях дозволяє імпортувати газ із Каспійського регіону, зокрема від такого потужного гравця, як SOCAR. Новий маршрут не лише розширює географію постачання, а й зменшує залежність від традиційних джерел, що є критично важливим в умовах нестабільності.

"Цей маршрут — це не лише про газ, а й про нові можливості для України на міжнародній арені", — підкреслив Корецький.

Такий підхід дозволяє Україні гнучко реагувати на виклики, спричинені війною, та забезпечувати стабільність енергосистеми.

Енергетична безпека України в умовах війни

Російські ракетні удари завдали значних збитків українській газовій інфраструктурі. За даними Reuters, Україна втратила близько 40% власного видобутку газу. Це змусило країну активізувати імпорт енергоресурсів із Європи.

За словами ексміністра енергетики Германа Галущенка, Україна планує закачати у сховища щонайменше 4,6 мільярда кубометрів імпортного газу. Станом на червень 2025 року вже законтрактовано 2,9 мільярда кубометрів, що підтверджено фінансовими гарантіями.

Укладення угоди з SOCAR стало ще одним кроком до реалізації цих планів. Азербайджанський газ, хоч і в тестовому обсязі, допоможе компенсувати дефіцит і забезпечити стабільність постачання в опалювальний сезон.

Хто такий SOCAR і чому це важливо

SOCAR, або Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки, є ключовим гравцем на енергетичному ринку Каспійського регіону. Заснована у 1992 році, вона займається розвідкою, видобутком, транспортуванням і продажем нафти та газу. Компанія активно працює в Європі, зокрема через такі проєкти, як Трансанатолійський (TANAP) і Трансадріатичний (TAP) газопроводи, які постачають каспійський газ до країн ЄС.

В Україні SOCAR відома своєю дочірньою компанією SOCAR Energy Ukraine, яка управляє мережею преміум-АЗС і є одним із найбільших імпортерів пального. Співпраця з такою компанією відкриває для України доступ до стабільних поставок енергоресурсів і зміцнює її позиції на міжнародному ринку.

Чому азербайджанський газ змінює правила гри

Імпорт азербайджанського газу — це не лише про диверсифікацію, а й про стратегічне партнерство. Азербайджан, завдяки своїм багатим газовим родовищам і розвиненій інфраструктурі, може стати надійним постачальником для України. Це особливо важливо в умовах, коли традиційні маршрути постачання залишаються під загрозою.

"Це ще один приклад диверсифікації джерел постачання і зміцнення енергетичної безпеки України", — наголосив Корецький, підкреслюючи значення угоди.

Тестова поставка є лише початком. У майбутньому Україна може розраховувати на більші обсяги газу, що допоможе стабілізувати енергетичний ринок і забезпечити потреби населення.

Як повідомлялось, у ніч з 21 на 22 липня російська армія атакувала безпілотниками об'єкти газовидобутку групи Нафтогаз. Це свідчить про чергову спробу ворога завдати шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

Також у червні 2025 року міжнародний трибунал зобов'язав російський Газпром виплатити Нафтогазу 1,37 мільярда доларів. Це рішення було прийнято через порушення Газпромом контрактних зобов'язань та несплату за поставлений газ.

Нафтогаз Азербайджан SOCAR газ транзит
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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