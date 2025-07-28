Україна вперше імпортує газ з Азербайджану Трансбалканським шляхом — що відомо

Чоловік серед газопроводів. Фото: naftogaz.com

Україна зробила історичний крок у зміцненні своєї енергетичної безпеки, уклавши першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Цей крок не лише диверсифікує джерела постачання енергоресурсів, а й відкриває двері для довгострокової співпраці між двома країнами.

Як повідомила пресслужба Нафтогазу, угода з компанією SOCAR стала першим досвідом імпорту газу з Азербайджану Трансбалканським маршрутом.

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"Тестова поставка здійснюється маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон. Це — невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці", — зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Ця подія є частиною ширшої стратегії України щодо забезпечення стабільного постачання газу в умовах війни та руйнування енергетичної інфраструктури.

Трансбалканський маршрут як новий шлях постачання

Трансбалканський маршрут, що проходить через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову, став доступним для України з травня 2025 року. Цей шлях дозволяє імпортувати газ із Каспійського регіону, зокрема від такого потужного гравця, як SOCAR. Новий маршрут не лише розширює географію постачання, а й зменшує залежність від традиційних джерел, що є критично важливим в умовах нестабільності.

"Цей маршрут — це не лише про газ, а й про нові можливості для України на міжнародній арені", — підкреслив Корецький.

Такий підхід дозволяє Україні гнучко реагувати на виклики, спричинені війною, та забезпечувати стабільність енергосистеми.

Енергетична безпека України в умовах війни

Російські ракетні удари завдали значних збитків українській газовій інфраструктурі. За даними Reuters, Україна втратила близько 40% власного видобутку газу. Це змусило країну активізувати імпорт енергоресурсів із Європи.

За словами ексміністра енергетики Германа Галущенка, Україна планує закачати у сховища щонайменше 4,6 мільярда кубометрів імпортного газу. Станом на червень 2025 року вже законтрактовано 2,9 мільярда кубометрів, що підтверджено фінансовими гарантіями.

Укладення угоди з SOCAR стало ще одним кроком до реалізації цих планів. Азербайджанський газ, хоч і в тестовому обсязі, допоможе компенсувати дефіцит і забезпечити стабільність постачання в опалювальний сезон.

Хто такий SOCAR і чому це важливо

SOCAR, або Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки, є ключовим гравцем на енергетичному ринку Каспійського регіону. Заснована у 1992 році, вона займається розвідкою, видобутком, транспортуванням і продажем нафти та газу. Компанія активно працює в Європі, зокрема через такі проєкти, як Трансанатолійський (TANAP) і Трансадріатичний (TAP) газопроводи, які постачають каспійський газ до країн ЄС.

В Україні SOCAR відома своєю дочірньою компанією SOCAR Energy Ukraine, яка управляє мережею преміум-АЗС і є одним із найбільших імпортерів пального. Співпраця з такою компанією відкриває для України доступ до стабільних поставок енергоресурсів і зміцнює її позиції на міжнародному ринку.

Чому азербайджанський газ змінює правила гри

Імпорт азербайджанського газу — це не лише про диверсифікацію, а й про стратегічне партнерство. Азербайджан, завдяки своїм багатим газовим родовищам і розвиненій інфраструктурі, може стати надійним постачальником для України. Це особливо важливо в умовах, коли традиційні маршрути постачання залишаються під загрозою.

"Це ще один приклад диверсифікації джерел постачання і зміцнення енергетичної безпеки України", — наголосив Корецький, підкреслюючи значення угоди.

Тестова поставка є лише початком. У майбутньому Україна може розраховувати на більші обсяги газу, що допоможе стабілізувати енергетичний ринок і забезпечити потреби населення.

Як повідомлялось, у ніч з 21 на 22 липня російська армія атакувала безпілотниками об'єкти газовидобутку групи Нафтогаз. Це свідчить про чергову спробу ворога завдати шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

Також у червні 2025 року міжнародний трибунал зобов'язав російський Газпром виплатити Нафтогазу 1,37 мільярда доларів. Це рішення було прийнято через порушення Газпромом контрактних зобов'язань та несплату за поставлений газ.