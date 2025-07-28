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Главная Индустрии Нафтогаз заключил историческую сделку на поставку газа с SOCAR

Нафтогаз заключил историческую сделку на поставку газа с SOCAR

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 12:00
Украина впервые импортирует газ из Азербайджана Трансбалканским путем — что известно
Мужчина среди газопроводов. Фото: naftogaz.com

Украина сделала исторический шаг в укреплении своей энергетической безопасности, заключив первое соглашение о закупке азербайджанского газа. Этот шаг не только диверсифицирует источники поставок энергоресурсов, но и открывает двери для долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

Как сообщила пресс-служба Нафтогаза, соглашение с компанией SOCAR стало первым опытом импорта газа из Азербайджана по Трансбалканскому маршруту.

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"Тестовая поставка осуществляется по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница. Это — небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству", — отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Это событие является частью более широкой стратегии Украины по обеспечению стабильных поставок газа в условиях войны и разрушения энергетической инфраструктуры.

Трансбалканский маршрут как новый путь поставок

Трансбалканский маршрут, проходящий через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову, стал доступным для Украины с мая 2025 года. Этот путь позволяет импортировать газ из Каспийского региона, в частности от такого мощного игрока, как SOCAR. Новый маршрут не только расширяет географию поставок, но и уменьшает зависимость от традиционных источников, что является критически важным в условиях нестабильности.

"Этот маршрут — это не только о газе, но и о новых возможностях для Украины на международной арене", — подчеркнул Корецкий.

Такой подход позволяет Украине гибко реагировать на вызовы, вызванные войной, и обеспечивать стабильность энергосистемы.

Энергетическая безопасность Украины в условиях войны

Российские ракетные удары нанесли значительный ущерб украинской газовой инфраструктуре. По данным Reuters, Украина потеряла около 40% собственной добычи газа. Это вынудило страну активизировать импорт энергоресурсов из Европы.

По словам экс-министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует закачать в хранилища не менее 4,6 миллиарда кубометров импортного газа. По состоянию на июнь 2025 года уже законтрактовано 2,9 миллиарда кубометров, что подтверждено финансовыми гарантиями.

Заключение соглашения с SOCAR стало еще одним шагом к реализации этих планов. Азербайджанский газ, хоть и в тестовом объеме, поможет компенсировать дефицит и обеспечить стабильность поставок в отопительный сезон.

Кто такой SOCAR и почему это важно

SOCAR, или Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, является ключевым игроком на энергетическом рынке Каспийского региона. Основанная в 1992 году, она занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей нефти и газа. Компания активно работает в Европе, в частности через такие проекты, как Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы, которые поставляют каспийский газ в страны ЕС.

В Украине SOCAR известна своей дочерней компанией SOCAR Energy Ukraine, которая управляет сетью премиум-АЗС и является одним из крупнейших импортеров топлива. Сотрудничество с такой компанией открывает для Украины доступ к стабильным поставкам энергоресурсов и укрепляет ее позиции на международном рынке.

Почему азербайджанский газ меняет правила игры

Импорт азербайджанского газа — это не только о диверсификации, но и о стратегическом партнерстве. Азербайджан, благодаря своим богатым газовым месторождениям и развитой инфраструктуре, может стать надежным поставщиком для Украины. Это особенно важно в условиях, когда традиционные маршруты поставок остаются под угрозой.

"Это еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", — подчеркнул Корецкий, подчеркивая значение сделки.

Тестовая поставка является лишь началом. В будущем Украина может рассчитывать на большие объемы газа, что поможет стабилизировать энергетический рынок и обеспечить потребности населения.

Как сообщалось, в ночь с 21 на 22 июля российская армия атаковала беспилотниками объекты газодобычи группы Нафтогаз. Это свидетельствует об очередной попытке врага нанести ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

Также в июне 2025 года международный трибунал обязал российский Газпром выплатить Нафтогазу 1,37 миллиарда долларов. Это решение было принято из-за нарушения Газпромом контрактных обязательств и неуплаты за поставленный газ.

Нафтогаз Азербайджан SOCAR газ транзит
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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