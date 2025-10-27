Транзит газу через Україну — як в Євросоюзі переписали тариф

Робітник біля газових труб. Фото: УНІАН

Уряд Молдови вирішив удвічі знизити тариф на транзит газу в Україну через Трансбалканський коридор. Знижка діятиме під час опалювального сезону 2025-2026 років.

Повідомлення про це з’явилося на сайті Національного агентства з регулювання енергетики Молдови (ANRE).

Зазначається, що з листопада 2025 року по квітень 2026-го на транспортування газу у точках міжз’єднання Каушень та Гребеники, діятиме знижка у 50%. Аналогічну знижку також погодив румунський оператор транспортної системи SA Transgaz.

Також ініціативу вже підтримали оператори систем передачі природного газу Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Це допоможе:

укріпити енергетичну безпеку регіону;

забезпечити поставки природного газу до України;

транспортувати природний газ з Греції до України;

диверсифікувати маршрути та джерела постачання газу;

збільшити обсяги транспортування і знизити тарифи для користувачів газотранспортної системи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2025 року Нафтогаз вперше в історії підписав угоду про купівлю газу в Азербайджану. Паливо постачатиметься по Трансбалканському маршруту.

Тестова поставка здійснювалася через Румунію та Болгарію до українського кордону. У Нафтогазі називали цю подію частиною ширшої стратегії України щодо забезпечення стабільного постачання газу в умовах війни та руйнування енергетичної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що населенню можуть обмежити постачання газу, якщо РФ продовжить удари по енергоінфраструктурі. Уряд вже підготував для регіонів відповідний план. Також ми писали, що Норвегія надасть Україні 150 млн доларів. Ці гроші потрібні, щоб закупити додаткові об'єми газу.