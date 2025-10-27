Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Транзит газу на нових умовах — який тариф для України

Транзит газу на нових умовах — який тариф для України

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:01
Оновлено: 18:01
Транзит газу через Україну — як в Євросоюзі переписали тариф
Робітник біля газових труб. Фото: УНІАН

Уряд Молдови вирішив удвічі знизити тариф на транзит газу в Україну через Трансбалканський коридор. Знижка діятиме під час опалювального сезону 2025-2026 років. 

Повідомлення про це з’явилося на сайті Національного агентства з регулювання енергетики Молдови (ANRE).

Реклама
Читайте також:

Скільки коштуватиме транзит газу для України

Зазначається, що з листопада 2025 року по квітень 2026-го на транспортування газу у точках міжз’єднання Каушень та Гребеники, діятиме знижка у 50%. Аналогічну знижку також погодив румунський оператор транспортної системи SA Transgaz.

Також ініціативу вже підтримали оператори систем передачі природного газу Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Це допоможе:

  • укріпити енергетичну безпеку регіону; 
  • забезпечити поставки природного газу до України;
  • транспортувати природний газ з Греції до України; 
  • диверсифікувати маршрути та джерела постачання газу;
  • збільшити обсяги транспортування і знизити тарифи для користувачів газотранспортної системи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2025 року Нафтогаз вперше в історії підписав угоду про купівлю газу в Азербайджану. Паливо постачатиметься по Трансбалканському маршруту. 

Тестова поставка здійснювалася через Румунію та Болгарію до українського кордону. У Нафтогазі називали цю подію частиною ширшої стратегії України щодо забезпечення стабільного постачання газу в умовах війни та руйнування енергетичної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що населенню можуть обмежити постачання газу, якщо РФ продовжить удари по енергоінфраструктурі. Уряд вже підготував для регіонів відповідний план. Також ми писали, що Норвегія надасть Україні 150 млн доларів. Ці гроші потрібні, щоб закупити додаткові об'єми газу. 

Молдова Україна газ транзит ціна
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації