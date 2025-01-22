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Як Україна завершила епоху транзиту російського газу

22 січня 2025 13:44
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нова епоха для ГТС — чому російський газ більше не йде через Україну
Працівник біля газових труб. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 січня 2025 року завершився контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом", і російський газ більше не проходить українською газотранспортною системою. Це стало фінальною точкою в 41-річній історії "Уренгой — Помари — Ужгород", завершивши епоху російського домінування на європейському газовому ринку.

Про це пише Forbes Ukraine.

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Після розпаду СРСР Україна була ключовим транзитером російського газу до Європи, забезпечуючи транспортування до 146 млрд кубометрів газу щороку. Водночас Україна сама імпортувала газ для внутрішніх потреб, що сприяло виникненню бартерних схем і корупційних скандалів.

Починаючи з 2000-х років, Росія поступово посилювала свої вимоги. У 2006-му і 2009-му газові конфлікти призвели до зупинки постачання газу, залишаючи Європу перед енергетичною кризою.

У 2014 році Україна почала судитися з "Газпромом" через невигідні умови контрактів. У 2018-му Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити 2,6 млрд доларів за "недотранзит". З того часу Україна припинила закупівлю російського газу, перейшовши на європейських постачальників.

У 2019 році "Нафтогаз" і "Газпром" уклали угоду на транзит, яка діяла до кінця 2024 року. Попри вторгнення Росії в Україну, транзит газу тривав, приносячи Україні близько 1 млрд доларів щорічно.

Проте війна змінила пріоритети. Українська влада вирішила не продовжувати транзитний контракт, щоб уникнути фінансової підтримки агресора. До того ж за останні роки Європа значно скоротила залежність від російського газу, зменшивши його споживання втричі.

Припинення транзиту вдарить по доходах оператора ГТС України, який отримував 80% прибутків саме від транзиту. Водночас витрати на обслуговування системи значно перевищують доходи. Це також вплине на платіжний баланс країни та може підвищити тарифи на газ для внутрішніх споживачів на 5-10%.

Для Європи припинення транзиту українською ГТС стало логічним кроком на шляху до повної відмови від російського газу до 2027 року. Зараз на частку РФ припадає лише 18% газового імпорту Європи.

Доходы от транзита газа через Украину
Які доходи від транзиту газу отримали Україна та Росія. Фото: Forbes

Сумарно російський "Газпром" перерахував близько 33 млрд доларів за послугу транзиту у період з 2010 до 2024 року.

Рішення про зупинку транзиту не лише економічне, але й політичне. Україна позбулася залежності від "небезпечного партнера", підкреслюючи свою енергетичну незалежність. Європа ж продовжує рухатися до диверсифікації енергетичних джерел, залишаючи Росію без основного важеля впливу.

Нагадаємо, ПМР погодилася отримувати газ через молдавську держкомпанію "Молдовагаз". Такий крок може стати новою віхою у відносинах між Придністров'ям та Молдовою на фоні труднощів з енергопостачанням.

Також ми писали, що "Газпром" пообіцяв відновити транзит газу до ПМР. Проте у компанії не називають ні точної дати, ні маршруту постачання.

Нафтогаз Газпром Україна газ Росія транзит

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