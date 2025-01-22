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Как Украина завершила эпоху транзита российского газа

22 января 2025 13:44
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новая эпоха для ГТС — почему российский газ больше не идет через Украину
Работник возле газовых труб. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 января 2025 года завершился контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом", и российский газ больше не проходит по украинской газотранспортной системе. Это стало финальной точкой в 41-летней истории "Уренгой — Помары — Ужгород", завершив эпоху российского доминирования на европейском газовом рынке.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

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После распада СССР Украина была ключевым транзитером российского газа в Европу, обеспечивая транспортировку до 146 млрд кубометров газа ежегодно. В то же время Украина сама импортировала газ для внутренних нужд, что способствовало возникновению бартерных схем и коррупционных скандалов.

Начиная с 2000-х годов, Россия постепенно ужесточала свои требования. В 2006-м и 2009-м газовые конфликты привели к остановке поставок газа, оставляя Европу перед энергетическим кризисом.

В 2014 году Украина начала судиться с "Газпромом" из-за невыгодных условий контрактов. В 2018-м Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" уплатить 2,6 млрд долларов за "недотранзит". С того времени Украина прекратила закупку российского газа, перейдя на европейских поставщиков.

В 2019 году "Нафтогаз" и "Газпром" заключили соглашение на транзит, которое действовало до конца 2024 года. Несмотря на вторжение России в Украину, транзит газа продолжался, принося Украине около 1 млрд долларов ежегодно.

Однако война изменила приоритеты. Украинские власти решили не продлевать транзитный контракт, чтобы избежать финансовой поддержки агрессора. К тому же за последние годы Европа значительно сократила зависимость от российского газа, уменьшив его потребление втрое.

Приостановка транзита ударит по доходам оператора ГТС Украины, который получал 80% доходов именно от транзита. В то же время расходы на обслуживание системы значительно превышают доходы. Это также повлияет на платежный баланс страны и может повысить тарифы на газ для внутренних потребителей на 5-10%.

Для Европы прекращение транзита по украинской ГТС стало логичным шагом на пути к полному отказу от российского газа к 2027 году. Сейчас на долю РФ приходится лишь 18% газового импорта Европы.

Доходы от транзита газа через Украину
Какие доходы от транзита газа получили Украина и Россия. Фото: Forbes

Суммарно российский "Газпром" перечислил около 33 млрд долларов за услугу транзита в период с 2010 до 2024 года.

Решение об остановке транзита не только экономическое, но и политическое. Украина избавилась от зависимости от "опасного партнера", подчеркивая свою энергетическую независимость. Европа продолжает двигаться к диверсификации энергетических источников, оставляя Россию без основного рычага влияния.

Напомним, ПМР согласилась получать газ через молдавскую госкомпанию "Молдовагаз". Такой шаг может стать новой вехой в отношениях между Приднестровьем и Молдовой на фоне трудностей с энергоснабжением.

Также мы писали, что "Газпром" пообещал возобновить транзит газа в ПМР. Однако в компании не называют ни точной даты, ни маршрута поставок.

Нафтогаз Газпром Украина газ Россия транзит

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