Термальные воды Берегова - сколько стоит вход в июле 2025 года и какие есть скидки

Комплекс отдыха "Жаворонок". Фото: podorozhuy.com.ua

Берегово — это жемчужина Закарпатья, известная своими целебными термальными водами. В июле 2025 года это место привлекает туристов со всей Украины и за рубежом благодаря уникальным бассейнам с горячими источниками, которые помогают оздоровить организм и зарядиться энергией. Но перед планированием поездки стоит знать, сколько будет стоить вход и какие условия предлагают комплексы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на вход в термальные комплексы Берегова, в частности в популярном комплексе "Жаворонок" и государственном термальном бассейне.

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Термальные воды Берегова славятся высокой минерализацией и лечебными свойствами. Они помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. В июле, когда Закарпатье утопает в зелени, а погода способствует отдыху, термальные бассейны становятся идеальным выбором для релакса.

Цены в комплексе "Жаворонок"

Оздоровительный комплекс "Жаворонок" - один из флагманов термального туризма на Закарпатье. Здесь обустроены как крытые, так и открытые бассейны, а благодаря системе подогрева вода поддерживает комфортную температуру круглый год.

Отметим, что с 14 июля по 10 августа крытый бассейн "Жаворонка" будет закрыт на плановые технические работы, но другие бассейны будут работать в обычном режиме.

По данным портала "Турифнорм Закарпатья", в июле посетить заведение можно по таким ценам:

Целый день:

взрослые — 450 грн;

дети до 150 см — 225 грн.

Два часа:

взрослые — 250 грн;

дети ростом до 120 см — бесплатно;

дети 120-150 см — 150 грн.

Также предоставляются скидки для военнослужащих, пенсионеров и гостей, которые останавливаются в гостинице комплекса.

Комплекс "Жаворонок". Фото: podorozhuy.com.ua

Вода в бассейны "Жаворонка" поступает прямо из скважины глубиной 1 200 метров, что сохраняет ее природные целебные свойства. Она имеет высокую концентрацию хлоридов, сульфатов и гидрокарбонатов, что положительно влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и нервную систему. Особенно рекомендуется людям с артритами, остеохондрозом, неврозами и гипертонией.

Государственный термальный бассейн "Закарпатье"

Спортивная база отдыха "Закарпатье" — еще одно известное термальное заведение в Береговом. Ее особенность — доступные цены при сохранении базовых оздоровительных функций.

В июле 2025 года она привлекает туристов такими тарифами:

целый день для взрослых — 400 грн;

два с половиной часа:

взрослые — 180 грн;

дети до 13 лет — 100 грн.



В бассейнах спортбазы температура держится на уровне более 30°C круглый год, а вода имеет натриево-хлоридный состав. Это особенно полезно для кожи, а также при проблемах с сердечно-сосудистой системой и нервами.

"Цены здесь значительно ниже, чем в других местах. При этом стоит помнить, что и обслуживание хуже, чем, например, в том же "Жаворонке", — отмечает блогер Виктор Стинич.

Термальный бассейн "Закарпатье". Фото: tourinform.org.ua

Советы для посетителей термальных вод

Планируйте заранее: уточняйте цены и график работы на официальных сайтах комплексов. Берите с собой: полотенце, шапочку для бассейна (в "Жаворонке" выдают бесплатно), сменную обувь. Соблюдайте правила: не находитесь в воде более 2 часов, особенно если есть проблемы с сердцем. Воспользуйтесь скидками: для пенсионеров, военных и детей действуют льготные тарифы. Попробуйте местную кухню: в ресторанах возле бассейнов подают вкусные блюда закарпатской и венгерской кухни.

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