Термальные воды Берегова - сколько стоит вход в июле 2025 года и какие есть скидки

Термальные воды Берегова — сколько стоят бассейны летом
Берегово — это жемчужина Закарпатья, известная своими целебными термальными водами. В июле 2025 года это место привлекает туристов со всей Украины и за рубежом благодаря уникальным бассейнам с горячими источниками, которые помогают оздоровить организм и зарядиться энергией. Но перед планированием поездки стоит знать, сколько будет стоить вход и какие условия предлагают комплексы.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на вход в термальные комплексы Берегова, в частности в популярном комплексе "Жаворонок" и государственном термальном бассейне.
Термальные воды Берегова славятся высокой минерализацией и лечебными свойствами. Они помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. В июле, когда Закарпатье утопает в зелени, а погода способствует отдыху, термальные бассейны становятся идеальным выбором для релакса.
Цены в комплексе "Жаворонок"
Оздоровительный комплекс "Жаворонок" - один из флагманов термального туризма на Закарпатье. Здесь обустроены как крытые, так и открытые бассейны, а благодаря системе подогрева вода поддерживает комфортную температуру круглый год.
Отметим, что с 14 июля по 10 августа крытый бассейн "Жаворонка" будет закрыт на плановые технические работы, но другие бассейны будут работать в обычном режиме.
По данным портала "Турифнорм Закарпатья", в июле посетить заведение можно по таким ценам:
Целый день:
- взрослые — 450 грн;
- дети до 150 см — 225 грн.
Два часа:
- взрослые — 250 грн;
- дети ростом до 120 см — бесплатно;
- дети 120-150 см — 150 грн.
Также предоставляются скидки для военнослужащих, пенсионеров и гостей, которые останавливаются в гостинице комплекса.
Вода в бассейны "Жаворонка" поступает прямо из скважины глубиной 1 200 метров, что сохраняет ее природные целебные свойства. Она имеет высокую концентрацию хлоридов, сульфатов и гидрокарбонатов, что положительно влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и нервную систему. Особенно рекомендуется людям с артритами, остеохондрозом, неврозами и гипертонией.
Государственный термальный бассейн "Закарпатье"
Спортивная база отдыха "Закарпатье" — еще одно известное термальное заведение в Береговом. Ее особенность — доступные цены при сохранении базовых оздоровительных функций.
В июле 2025 года она привлекает туристов такими тарифами:
целый день для взрослых — 400 грн;
два с половиной часа:
- взрослые — 180 грн;
- дети до 13 лет — 100 грн.
В бассейнах спортбазы температура держится на уровне более 30°C круглый год, а вода имеет натриево-хлоридный состав. Это особенно полезно для кожи, а также при проблемах с сердечно-сосудистой системой и нервами.
"Цены здесь значительно ниже, чем в других местах. При этом стоит помнить, что и обслуживание хуже, чем, например, в том же "Жаворонке", — отмечает блогер Виктор Стинич.
Советы для посетителей термальных вод
- Планируйте заранее: уточняйте цены и график работы на официальных сайтах комплексов.
- Берите с собой: полотенце, шапочку для бассейна (в "Жаворонке" выдают бесплатно), сменную обувь.
- Соблюдайте правила: не находитесь в воде более 2 часов, особенно если есть проблемы с сердцем.
- Воспользуйтесь скидками: для пенсионеров, военных и детей действуют льготные тарифы.
- Попробуйте местную кухню: в ресторанах возле бассейнов подают вкусные блюда закарпатской и венгерской кухни.
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