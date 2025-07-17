Термальні води Берегового — скільки коштує вхід у липні 2025 року та які є знижки

Комплекс відпочинку "Жайворонок". Фото: podorozhuy.com.ua

Берегове — це перлина Закарпаття, відома своїми цілющими термальними водами. У липні 2025 року це місце приваблює туристів з усієї України та за кордоном завдяки унікальним басейнам із гарячими джерелами, які допомагають оздоровити організм і зарядитися енергією. Але перед плануванням поїздки варто знати, скільки коштуватиме вхід і які умови пропонують комплекси.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на вхід до термальних комплексів Берегового, зокрема в популярному комплексі "Жайворонок" та державному термальному басейні.

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Термальні води Берегового славляться високою мінералізацією та лікувальними властивостями. Вони допомагають при захворюваннях опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем. У липні, коли Закарпаття потопає в зелені, а погода сприяє відпочинку, термальні басейни стають ідеальним вибором для релаксу.

Ціни у комплексі "Жайворонок"

Оздоровчий комплекс "Жайворонок" — один із флагманів термального туризму на Закарпатті. Тут облаштовані як криті, так і відкриті басейни, а завдяки системі підігріву вода підтримує комфортну температуру цілий рік.

Зазначимо, що з 14 липня по 10 серпня критий басейн "Жайворонка" буде зачинений на планові технічні роботи, але інші басейни працюватимуть у звичайному режимі.

За даними порталу "Туріфнорм Закарпаття", у липні відвідати заклад можна за такими цінами:

Цілий день:

дорослі — 450 грн;

діти до 150 см — 225 грн.

Дві години:

дорослі — 250 грн;

діти зростом до 120 см — безоплатно;

діти 120-150 см — 150 грн.

Також надаються знижки для військовослужбовців, пенсіонерів і гостей, які зупиняються в готелі комплексу.

Комплекс "Жайворонок". Фото: podorozhuy.com.ua

Вода в басейни "Жайворонка" надходить прямо зі свердловини глибиною 1200 метрів, що зберігає її природні цілющі властивості. Вона має високу концентрацію хлоридів, сульфатів і гідрокарбонатів, що позитивно впливає на опорно-рухову, серцево-судинну та нервову систему. Особливо рекомендується людям з артритами, остеохондрозом, неврозами та гіпертонією.

Державний термальний басейн "Закарпаття"

Спортивна база відпочинку "Закарпаття" — ще один відомий термальний заклад у Береговому. Її особливість — доступні ціни при збереженні базових оздоровчих функцій.

У липні 2025 року вона приваблює туристів такими тарифами:

цілий день для дорослих — 400 грн;

дві з половиною години:

дорослі — 180 грн;

діти до 13 років — 100 грн.



У басейнах спортбази температура тримається на рівні понад 30 °C цілий рік, а вода має натрієво-хлоридний склад. Це особливо корисно для шкіри, а також при проблемах із серцево-судинною системою та нервами.

"Ціни тут значно нижче, ніж в інших місцях. При цьому варто пам’ятати, що й обслуговування гірше, ніж, наприклад, в тому ж "Жайворонку", — зазначає блогер Віктор Стинич.

Термальний басейн "Закарпаття". Фото: tourinform.org.ua

Поради для відвідувачів термальних вод

Плануйте заздалегідь: уточнюйте ціни та графік роботи на офіційних сайтах комплексів. Беріть із собою: рушник, шапочку для басейну (у "Жайворонку" видають безоплатно), змінне взуття. Дотримуйтесь правил: не перебувайте у воді понад 2 години, особливо якщо маєте проблеми із серцем. Скористайтеся знижками: для пенсіонерів, військових і дітей діють пільгові тарифи. Спробуйте місцеву кухню: у ресторанах біля басейнів подають смачні страви закарпатської та угорської кухні.

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